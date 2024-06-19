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南山董座尹崇堯：商品策略 CSM 為主軸、不推分紅保單 下半年有新產品

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
南山人壽今天舉行股東會，董事長尹崇堯表示，保險業要能夠永續經營，上市櫃是充實資本的重要管道。記者林俊良／攝影
南山人壽今天舉行股東會，董事長尹崇堯表示，保險業要能夠永續經營，上市櫃是充實資本的重要管道。記者林俊良／攝影

睽違四年多，南山人壽在今年2月重返投資型保單市場；董事長尹崇堯19日受訪時指出，截至今年5月，南山人壽投資型商品銷售已突破百億元、達105億元，今年下半年希望能「加倍」。以此推估，南山今年全年的投資型保單銷售力拚突破300億元。

尹崇堯表示，因應IFRS 17與ICS接軌需求，營運策略上側重高CSM（合約服務邊際）商品，今年全年CSM目標為550億元至600億元；投資策略上則是要厚植經常性收益率。

尹崇堯預告，今年下半年將推出幾檔新的投資型保單商品。今年上半年銷售的商品，是以四年多前被停售的變額年金類全委商品為主，下半年會有商品上面的變化；總經理范文偉補充說，今年推出的類全委商品，連結的基金公司除原先的復華、貝萊德外，還會引進其他表現優秀、穩定的基金公司，此外，其他同業已推出保證最低身故給付（GMDB）商品，今年下半年希望能研發相關商品供通路銷售。

尹崇堯表示，富邦人壽在分紅保單銷售上已取得佳績，國泰人壽表示暫不考慮加入分紅保單市場，「和我們目前的立場一致」，銷售分紅保單，以收益率來看，需配置較多權益型商品，風險性資產的比例偏高，但銷售上又不見得能夠還得起投入的風險資本，因此，南山目前仍以利變型保單為傳統商品的銷售主軸。

南山人壽財務長蔡昇豐表示，南山去年底資產規模約5.4兆元，七成投資債券，以近三年債券到期金額來看，平均每年有200億到500億元不等，未來三年內會有1,000億元左右的規模要進行再投資；尹崇堯表示，投資的存續期間「匹配」是重要目標，債券依舊是最重要的投資標的，且目前利率較高環境下，新錢投入債券，有助提升經常性收益率。

保單 南山人壽 尹崇堯

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