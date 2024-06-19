南山首季解約占總保險給付達6成 尹崇堯：流動性無虞

台美利差擴大，壽險業界解約潮未能明顯緩解，南山人壽今天揭露，今年首季保險解約達新台幣520億元，解約占整體給付高達6成。董事長尹崇堯表示，雖然保險給付大於保費收入，但加上財務投資收益仍呈淨現金流入，並無流動性問題。

南山人壽今天舉行股東常會，對於美國高利率環境持續，有股東關心對公司財務面影響，尹崇堯表示，單純就保費收入及保險給付看，整體壽險業，包含南山人壽在內，保險給付確實大於保費收入。

尹崇堯指出，在高利率環境，因市場上可比較的利息收益較高，「銷售保險方面確實比較辛苦」，但他也強調，加計財務投資收益後，南山人壽仍呈現淨現金流入，而非淨現金流出，公司沒有流動性問題。

尹崇堯表示，公司內部都有進行財務試算，高利率環境對整體保險業其實短空長多，壽險業可趁機購入高息債券，但前提是必須有足夠新錢投入才行。

尹崇堯說，目前美國實質利率偏高，可能無法支持經濟不進入衰退太久，因此公司內部預測美國今年會啟動降息，至於降息幅度達1或2碼，取決於通膨及就業市場，美國5月通膨看起來有比較好的轉向，若美國通膨持續性好轉，才可能往降息的道路走。

南山人壽財務長蔡昇豐表示，今年首季南山人壽保費收入750億元，解約金額達520億元，但若加上投資收益，首季收入面合計超過1000億元，足以支應流動性；但按比例看，首季解約占整體給付達6成，「確實是比較高一點」。

2023年南山人壽總保險給付達3400億元，其中解約金額達2100億元，蔡昇豐觀察，主要受到股市走揚、ETF熱賣及高利定存吸引所致。

蔡昇豐表示，南山人壽2023年合併總保費收入達2700億元以上、淨投資收益逾1800億元，合計超過4600億元，足以支應流動性；給付畢竟是壽險公司重要責任，資產配置本身會保持一定流動性，現金或約當現金始終維持一定水準。

截至2023年底止，南山人壽合併資產規模近5.4兆元，其中投資債券部位高達7成、達3.7兆元以上。觀察近3年到期債券金額，平均每年達200億元至500億元不等，意味未來3年有近1000億元規模要進行再投資。

尹崇堯提到，保險業經營上，再投資標的考慮存續期間匹配最重要，因此債券投資將是重點選擇，現在利率剛好處於高檔，若有新錢能投入債券部位，對於提升經常性收益率會有很大助益，公司也會平衡考量發行公司信評水準，進行固定收益資產投資。

對於如何因應高利率環境下保險解約挑戰，南山人壽總經理范文偉認為，長期而言，保險業還是要回歸以保障型商品、意外險或健康險銷售為主軸，較能降低金融市況變化造成的解約壓力。

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