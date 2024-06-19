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第一金人壽總經理林元輝退休 由董事長楊棋材暫代

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

第一金控（2892）19日代子公司第一金人壽公布，通過總經理林元輝屆齡退休案，職缺由董事長楊棋材暫代。

林元輝在國內保險市場資歷豐富，先後服務於國內各大壽險公司，從本土、外商到金控公司皆曾參與其中，從保險商品、管理、經營到業務等，累積30年豐富經驗，在第一金人壽任職逾十年，凡事親力親為的他，在員工眼中親和力十足。

保險 壽險公司 第一金控

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