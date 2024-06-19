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新台幣升3.9分 收32.358元

中央社／ 台北19日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.358元，升3.9分，成交金額10.14億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.35元，最高32.342元、最低32.4元。

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