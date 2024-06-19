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房市最強推手是它！專家：35年最強台股資金行情 一年半大漲9000點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據信義房屋統計1987年以來股市表現，1989年股市大漲4,505點，同時間房市也受惠資金行情大漲，不過之後29年僅有2009年金融海嘯後股市反彈，上漲3千點，多數時間指數波動幅度有限。

反觀這波股市從去年到今年6月19日大漲9千點，是自1990年來最大一次漲幅，股民與大股東獲利滿滿，市場已經有股房連動跡象，這波台股股市資金已成為房市背後重要推手。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市大漲對於房市往往有帶動信心的效果，更帶來資金買盤，這波帶動指數上揚的要角包括晶圓大廠與科技業，更是台灣股民最愛的公司。

曾敬德指出，這波台股大漲，連老牌的 ETF 0050都衝到187塊，不少股民身家也跟著同步走揚，過去一年長期持有不動產、股票的資產階級，已經享受到股房雙漲的優勢，台股資金也有機會轉換成支撐房市的重要動能。

曾敬德指出，股市不僅僅是房市信心與資金動能，更成為新一代的買屋策略重要參考，以前都是跟著重劃區、捷運站等重大建設發展，現在則是跟著科技業擴廠區域購屋置產，現在許多區域都出現複製竹科經驗的話題。

台股 房市 科技業

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