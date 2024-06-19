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保誠人壽2024實習計畫登場 迎接新世代人才

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

保誠人壽積極培育青年人才，為了吸納更多創新動能打造新世代人才，即日起至7月20日啟動實習生招募計畫，透過Z世代數位原生族群的加入，結合其對數位運用和創新知識的瞭解和經驗，為保誠人壽注入更多創新思維和活力。此次計畫預計招募12位多元化菁英，分別在營運科技、財務、通路、人力資源、策略、永續部門擔任實習生，實習計畫為期一年，期望讓學生們在專業領域內發揮所長，獲得更多實戰經驗，有助於青年學子未來的職涯發展。

為培育年輕學子，保誠人壽每年推出儲備幹部計畫和實習生計畫，為期一年的實習計畫中，實習生可以在工作中展現並融合自身的專業知識，還能夠深入了解壽險業的運作與機制。除此之外，保誠人壽也提供多元學習管道以及多面向的網路學習課程，不定期邀請熟悉市場趨勢的外部專家進行分享，以增進實習生的軟、硬實力。身為外商壽險公司，保誠人壽擁有豐富的國際資源，參與實習計畫的學生們將有機會與來自不同文化背景的同事合作，進一步拓展自己的國際視野。

創新以及優化是促使企業進步的關鍵，保誠人壽在數位創新方面的成就尤為引人注目，除了是第一家啟用遠距投保的外商壽險公司，也於2022年起推動BWoW專案（Better Ways of Working），透過創新思維的激發與跨部門合作，廣泛涵蓋了優化與員工、客戶、合作夥伴、商品和服務流程相關等多個層面，實習生將可以透過實際參與，進一步提升溝通技巧和團隊協作能力，以更全面的角度觀看事物，從而培養出解決問題和批判性思考的能力。

保誠人壽強調，員工不受職位、資歷等限制，可以沒有負擔地分享自己的想法和見解，以促進專案的精進和業務的成長，持續激發企業創新動能，實現共同進步。在2023年的實習生計畫中，實習生們對於保誠人壽提供的工作內容、期待和未來職涯發展給予高達90%的正面回饋，透過實習的歷練，有效提升了他們的競爭力，也讓他們對未來的職涯規劃更加充滿信心。

保誠人壽於2022年提前部署，實施混合型工作模式（Hybrid Working Model），這種先進的工作方式不僅顯示其對創新的承諾，也為員工提供了更大的工作彈性。此外，每年固定一天全集團放假的「Recharge Day」，讓所有員工一起放下工作，達到身心靈充電，實踐工作與生活平衡(Work-Life Blend)，真正從員工角度出發的員工福祉，讓保誠人壽獲得勞動部111年度「生活工作平衡獎 - 彈性工作組」，成為保險業中唯一獲獎的公司。

在壽險業中，除了主要的保險商品，每個部門都扮演著企業成功運作中不可或缺的角色，部門之間的緊密聯繫與協作，是促進企業整體發展的決勝因素。因此，無論是擁有保險科系專業背景，還是跨領域的學生，都是保誠人壽重視的人才。保誠人壽實習生招募計畫履歷收件自即日起至2024年7月20日止。歡迎充滿好奇心的學生們踴躍申請，一同探索壽險業的運作。

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