富邦金連兩年蟬聯《機構投資者》「亞洲最佳管理團隊」保險業雙榜冠軍

由美國知名財經媒體及研究機構《機構投資者(Institutional Investor)》舉辦之「2024年度亞洲最佳管理團隊」票選，6月18日公布票選成績，富邦金控（2881）總排名連續兩年位列「全亞洲保險業」及「亞洲保險業(中國大陸除外)」雙榜冠軍，也是唯一連續三年入榜「全亞洲保險業」且獲頒「最受尊崇企業」(Most Honored Company)的台灣金融業。

富邦金控今年表現再創高峰，董事長蔡明興獲「最佳執行長」、總經理韓蔚廷獲「最佳財務長」，並獲「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」、「最佳ESG」及「最佳董事會」等獎項，且囊括此六項大獎第一名，以大滿貫的好成績稱霸亞洲保險市場！

《機構投資者》表示，今年調查邀請來自1,232家機構的4,943名買方基金經理及156家機構的951名賣方分析師，共計1,388家機構、5,894名投票者參與投票，受評者涵蓋18個產業、1,669家公司及2,595名受評人選。本調查使用發展超過五十年的評比方法論，嚴格篩選投票人身分且不接受第三方贊助，以確保各項評比的獨立性，每年針對公司、執行長、財務長、投資者關係專業人員等進行多維度的評比，廣泛蒐集全球基金經理人、券商分析師之投票及評價，具體反映資本市場以獨立和量化的方式，反饋投票者心目中的亞洲最佳管理團隊。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控深耕台灣市場60餘年，位居市場領導地位，旗下子公司擁有最完整的金融商品，致力提供客戶多元便利的服務。本次通過數千名基金經理人及分析師的投票，富邦金控以卓越的管理層領導能力和出色的投資者關係工作，在亞洲多家知名保險業中脫穎而出，不僅總得分與各類別成績皆較去年進步，更連續兩年蟬聯「全亞洲保險業」及「亞洲保險業(中國大陸除外)」冠軍，其中在六大類別中，連續三年獲得「最佳投資者關係專業人員」第一名，「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資者關係企業」、「最佳環境、社會及治理」與「最佳董事會」等類別的排名均躍升至第一名，拿下六個第一的大滿貫好成績，顯見國內外投資市場高度認可富邦金控卓越的經營管理成果。

蔡明興更指出，投資者關係團隊是投資人與公司溝通的橋樑，團隊的目標是為投資市場提供準確且即時的資訊，展現公司透明度，並從市場中蒐集反饋，提供管理團隊參考，這種「由外而內」的觀點有助於瞭解市場動態，也是引領富邦金控成長的驅動力。管理團隊重視投資人的看法，是富邦金控經營投資者關係的關鍵和秘訣，我們重視與投資者建立信任關係，並積極與投資者接觸，保持長期友好的互動關係。

《機構投資者》以其獨特的評比方法論，針對多元項目進行評比，在經理人層面，對於執行長、財務長之領導統御、投資人溝通、資本規劃等項目進行綜合評比；而公司層面的評比項目則包含：投資人服務、對外溝通效率及可靠度、財務資訊揭露透明度、投資者關係人員專業度等，近年更新增納入董事會、ESG策略等評比項目，以顯示國際社會對此類項目的重視度。

商品推薦