台股1年半大漲9千點 房仲：房市迎35年最強資金行情

台股今大漲逾400點，指數突破23,200點。房仲表示，這波股市從去年到今年6月19日大漲9千點，股民與大股東獲利滿滿，市場已經有股房連動跡象，房市正迎來35年最強股市資金行情。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市大漲對於房市往往有帶動信心的效果，更帶來資金買盤，這波帶動指數上揚的要角包括晶圓大廠與科技業，更是台灣股民最愛的公司，連老牌的 ETF 0050都衝到187元，不少股民身家也跟著同步走揚，過去一年資產階級已經享受到股房雙漲的好處，台股資金也有機會轉換成支撐房市的重要動能。

他表示，1987~1989股市大多頭，股市從1千餘點漲到1989年收盤9,600餘點，當時台北市房價也隨之大漲，不過隔年股市重挫五千點，到2019年以前只有金融海嘯後隔年出現一波3,000餘點的漲勢，台股萬點一直成為一個難站穩的天花板。

不過2019年台股站穩萬點後，不斷有題材股翻倍上漲，2019年全年大漲2,269點，2020年上漲2,735點，2021年上漲3,486點，之後獲利回吐2022年下跌4,081點，但2023年上漲3,793點，2024到六月中台股更一舉突破2萬3千點，半年大漲超過5千點，有參與投資的股民、ETF的投資人甚至是國人的勞退基金等，都享受到股市大漲帶來的果實，預售案場也逐漸看到股市投資獲利的買盤。

曾敬德指出，股市不僅僅是房市信心與資金動能，更成為新一代的買屋策略重要參考，以前都是跟著重劃區、捷運站等重大建設發展，現在則是跟著科技業擴廠區域購屋置產，現在許多區域都出現複製竹科經驗的話題。

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