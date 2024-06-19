凱基期證實 總經理陳瑞珏將退休

凱基期貨低調證實，總經理陳瑞珏將在6月底申請退休，同時，凱基期貨董事會也將在近日召開臨時董事會通過新任總經理等人事案，市場傳出，陳瑞珏將在退休後，轉換跑道，至富邦期貨擔任董事長一職。

經了解，由於陳瑞珏目前也是代表凱基期貨在期貨公會中，擔任常務理事一職，在陳瑞珏離開凱基期貨後，期貨公會也將出缺一席常務理事，將在近日進行補選，同時，凱基期貨也將改派在期貨公會的代表人。

此外，凱基在近日的臨時董事會中，討論的新任總經理人選，可能將由資深副總王敦仁來接任。

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