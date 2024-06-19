永豐銀數位帳戶衝160萬戶 綁定大戶投買零股享活儲1.5%

小資族變身「大戶」更簡單！為讓民眾體驗永豐銀行「DAWHO數位帳戶」的全方位優質金融服務，永豐銀行宣布，自下（7）月1日起至12月31日首次成為DAWHO網銀會員並綁定為永豐金證券交割戶（大戶投），當月以該帳戶進行任一筆台股現貨交易成交（含零股、豐存股），次月即可升級為「大戶」等級，享新臺幣30萬元內活儲優利1.5%等專屬優惠。

永豐銀行表示，DAWHO數位帳戶自2019年開辦上線，一站式整合存款、理財、房貸、信貸、換匯及證券等全方位金融服務，打造便利友善的理財生態圈，迄今開戶數逾160萬戶、總資產規模近新臺幣4,500億元；DAWHO也攜手永豐金證券推出「大戶投」，滿足數位原生世代投資理財需求，目前已開通「大戶投」者占整體DAWHO數位帳戶近5成；進一步推出「申購便利通」，透過API串接、結合「私房錢」額度型信貸參與股票申購。

為鼓勵客戶使用DAWHO數位帳戶進行資產配置、放大個人財富，全新推出升級任務－優惠期間首次成為DAWHO網銀會員並綁定永豐金證券為交割戶，當月使用該帳戶完成任一筆台股現貨交易，次月享30萬元內活儲高利1.5%、每月跨行提款或轉帳共20次免手續費、以及DAWHO信用卡最高現金回饋8%等多重優惠。

完成加碼任務 再抽新臺幣16,888元

除指定升級任務外，永豐銀行表示，即日起推出「DAWHO虎力旺」活動，當月於指定網頁登錄，並完成首次登入DAWHO APP任務，即享「虎力金」回饋200元，同時開通永豐金證券「大戶投」再享加碼回饋100元；9月20日前綁定DAWHO數位帳戶為永豐信貸案件授扣帳號並完成登錄，再抽16,888元。

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