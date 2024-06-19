南山人壽何時上櫃 尹崇堯：短期內無具體時程表

南山人壽今天舉行股東會，股東關注南山人壽具體的上市櫃時程，以及何時才能發放現金股利給股東？南山人壽董事長尹崇堯回應，上市櫃是南山人壽重要的目標和里程碑，需要在和利害關係人妥適溝通、取得諒解與共識後才能推動，「短期內沒有具體時程表」。

尹崇堯表示，保險業要能夠永續經營，上市櫃是充實資本的重要管道，「必須在與利害關係人妥適溝通後才能進行相關申請，短期內並沒有具體時程表，會在取得個利害關係人的諒解與共識後才會去進行。」至於南山人壽何時能發放現金股利，尹崇堯表示，現階段關注焦點是以接軌為主，今年前六大保險公司 都沒有發放現金股利的計畫，充實資本成為主要考量，因此，需要等接軌方案共識比較明確後、接軌順利後，對現金股利的發放才能有準確依循的規則。

對於營運展望，尹崇堯回應，未來將往高CSM的商品來轉型，加強A&H的銷售，包括健康、意外型等保障型商品及長年期產品銷售，業務競賽上也側重這個方向。此外，南山人壽已經跟50多家的廠商合作推廣的健康守護圈，讓保險商品能夠在健康、亞健康疾病及失能等各種不同的狀況下，能有商品與服務結合。南山也會緊密地跟隨主管機關在接軌上面所有指示、做各式各樣的努力，這是今年營運的展望。 南山人壽今天舉行股東會，董事長尹崇堯表示，上市櫃是南山人壽重要的目標和里程碑，需要在和利害關係人妥適溝通、取得諒解與共識後才能推動，「短期內沒有具體時程表」。記者林俊良／攝影 南山人壽今天舉行股東會，董事長尹崇堯（右）、總經理范文偉（左）於會後回應媒體提問，對於營運展望，尹崇堯表示，未來將往高CSM的商品來轉型，加強A&H的銷售，包括健康、意外型等保障型商品及長年期產品銷售，業務競賽上也側重這個方向。記者林俊良／攝影 南山人壽今天舉行股東會，董事長尹崇堯（左）、總經理范文偉（右）於會後回應媒體提問。記者林俊良／攝影 南山人壽今天舉行股東會，場外員工拉布條抗議，要求解決勞資爭議。記者林俊良／攝影

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