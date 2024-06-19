CMoney 投資員工無上限教育經費與額外退休金 獲104最佳雇主品牌獎

CMoney（全曜財經）在 104 人力銀行今年度舉辦的「雇主品牌大賞」中，憑藉其提供的「無上限人才培育經費」以及幫助員工投資的「退休福利金計劃」等多元策略，提升了員工滿意度，與聯發科及星展銀行等企業，共同獲頒「最佳雇主品牌獎」。

今年初，台股散戶成交人數達到歷史新高 ，CMoney 為消費者打造的投資理財生態系，註冊會員數累積突破千萬。從台股專業投資平台「籌碼K線」與社群「股市爆料同學會」，到紀錄生活消費的「簡單記帳」和「發票載具」，旗下多元 APP 幫助全台數百萬名活躍用戶優化理財決策。

CMoney 首創的「退休福利金」計劃，鼓勵員工將薪資 10% 投入股票型 ETF，以建立良好的儲蓄與投資習慣。公司會額外為員工提撥投入金額50%的福利金，目前已有超過 60%員工參與，這不僅為員工增強財務安全感，也提升了工作滿意度。

CMoney 創辦人暨執行長李岳能表示：「我們從企業內部開始落實公司願景，幫助每位員工都能擁有美好人生。」

隨著用戶數量持續倍增，CMoney員工人數從數十人成長到數百人，公司選擇加大力度進行人才培育，為各部門提供無上限職能發展費及個人教育補助，並舉辦每月讀書會，鼓勵員工持續精進專業。同時，為確保組織擴大後仍保持開放透明的溝通氛圍，公司建立了直通CEO的溝通管道，讓所有員工都能直接向CEO或其他主管提問，三年內已收集上百則反饋。

CMoney人資長蔡逸軒說明：「如果你渴望挑戰也喜歡互相激勵的工作氛圍，歡迎加入CMoney，與最優秀的人才一起工作，共創美好未來！」

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