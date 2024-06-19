南山何時上市？董事長尹崇堯：重要目標但沒有時間表

南山人壽與工會勞資爭議延續多年，南山人壽今天舉行股東常會，對於未來上市櫃時間表，董事長尹崇堯表示，這是未來重要目標，但短期尚無具體時程表，會待取得利害關係人諒解及共識後才會進行。

南山人壽今天舉行股東常會，隨潤成入主13年，股東殷切關注南山人壽上市櫃時間表，尹崇堯說，上市櫃是南山人壽未來重要目標，亦是重要里程碑，保險業若要永續經營，擁有廣泛籌資管道以充實資本，對公司是非常重要的事。

不過，尹崇堯指出，公司理解要上市櫃必須和各利害關係人妥適溝通後，才能遞件申請，「我們目前短時間沒有具體上市櫃時程表，會待取得各利害關係人諒解及共識後才會進行」。

南山人壽企業工會今天集結於南山人壽股東會場外表達訴求，工會主張，南山人壽拚上市前，應先解決勞資爭議，盼公司補足勞退提撥並保障勞務契約。

依金管會核發保險公司申請股票上市、櫃及興櫃登錄同意函審查原則，申請公司不得有重大勞資爭議情形。尹崇堯會後接受媒體聯訪時表示，內部員工、股東及工會，對於南山人壽上市均有很多關心指教，這些都是南山人壽要去溝通、努力的利害關係人。

尹崇堯強調，上市是非常喜慶的事情，也是南山人壽過去10多年來經營里程碑，希望和所有公眾分享南山人壽經營成果，因此他希望過程溝通愈平順愈好，取得各方理解與諒解，達到上市共識，這是南山人壽正在努力的目標，但現在還沒有具體上市櫃時程表。

媒體關注，委任承攬等業務制度及勞退提撥，是否為南山人壽上市必須和勞方取得共識的必要條件，尹崇堯坦言，公司和業務員間契約屬性問題一直沒有得到很完整的終極式解答，此議題牽扯複雜，包括整體業務制度改革及變化，若內部和工會在合約屬性上要討論或業務制度要變化，都需要花一段長時間進行規劃。

尹崇堯進一步指出，其中有一些是、有一些則不一定是南山人壽上市法定必然要件，但他認為上市要和樂、得到所有人祝福，和大家一起分享成果，因此即便很多題目不一定完全屬於上市必然條件，他還是希望可以平順進行。

今天股東會上，也有股東關注南山人壽股利政策，尹崇堯說，南山人壽現階段專心以2026年接軌國際新制為主，而且據他了解，國內前6大壽險公司今年都沒有發放現金股利計畫。

尹崇堯指出，因應2026年接軌規劃，南山人壽現在以充實資本為最主要考量，日後待主管機關接軌方案更明確、有共識後，對於現金股利發放將有更能準確依循的規則。

國內保險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，對於接軌會否是牽動上市時間點的考量之一，尹崇堯指出，依2026年接軌時程看，無論內部分析或主管機關試算，南山人壽均順利通過，若只是單純因應2026年接軌需要填充資本而上市，公司並沒有此需求，關鍵主要還是需要花時間和所有利害關係人溝通，因此無法對上市櫃時間點給予明確答覆。