遠銀：充實資本才有足夠噸位併購 最終目標走向金控

遠東商銀副董事長徐旭東今天表示，併購挑戰相當大，「不是你想就想」，對方也要有同樣想法、技術與等級，但「將來就是這樣走」；遠東商銀總經理周添財則說，要先整合集團內部金融事業，充實自身資本才有足夠噸位併購，最終目標是走向實體金控。

遠東商銀今天舉行股東常會，遠東集團董事長、遠東商銀副董事長徐旭東在會中表示，遠東商銀在遠東集團關係企業之內，扮演的角色相當大，遠東商銀要再更努力延伸出去，到Multinational（多國、跨國）的架構。

同時，股東會後媒體關切併購議題，徐旭東說，這題材講起來很簡單，但要執行時又是另一回事，所以遠東商銀現在要花功夫、要努力，包含增加人員培訓等，「（併購）是很大的挑戰」。

至於併購有無方向或對象，徐旭東表示，這牽涉的範圍太廣，「不是說你想就想」，對方也要有同樣的想法，以及有同樣的技術、等級，「將來就是這樣走」。

針對併購議題，遠東商銀總經理周添財補充說明，首先，遠東商銀要先整合集團內部金融事業、「內部先擴大」；再者，外面併購的機會一定有，但也一定要對兩邊都有利、對遠東商銀未來業務、國際化有幫助；第三，一定要充實自己本身的資本，資本、淨值夠大才有足夠的噸位去併購；第四，人員培訓要繼續加強。

周添財進一步指出，遠東商銀過去都在談發展虛擬金控，但再繼續談虛擬，「可能有一點太虛擬」，希望遠東商銀到最後「真的還是要走到金控」，單一銀行很難做大，一定要金控才做得大；不過整併內部、周邊，找適當對象併購真的需要花時間，「所以（實體金控）我真的沒有辦法給時程」。

此外，為深化新南向布局、擴大海外資產規模，遠東商銀規劃將原有新加坡代表人辦事處升格為分行，已取得金管會同意。周添財表示，現在新加坡金融管理局還在審查之中；遠東商銀的越南胡志明市代表人辦事處能否也升格分行，「可能有一點難度，不過我們會去試」。

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