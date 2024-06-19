快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

遠銀：充實資本才有足夠噸位併購 最終目標走向金控

中央社／ 台北19日電

遠東商銀副董事長徐旭東今天表示，併購挑戰相當大，「不是你想就想」，對方也要有同樣想法、技術與等級，但「將來就是這樣走」；遠東商銀總經理周添財則說，要先整合集團內部金融事業，充實自身資本才有足夠噸位併購，最終目標是走向實體金控。

遠東商銀今天舉行股東常會，遠東集團董事長、遠東商銀副董事長徐旭東在會中表示，遠東商銀在遠東集團關係企業之內，扮演的角色相當大，遠東商銀要再更努力延伸出去，到Multinational（多國、跨國）的架構。

同時，股東會後媒體關切併購議題，徐旭東說，這題材講起來很簡單，但要執行時又是另一回事，所以遠東商銀現在要花功夫、要努力，包含增加人員培訓等，「（併購）是很大的挑戰」。

至於併購有無方向或對象，徐旭東表示，這牽涉的範圍太廣，「不是說你想就想」，對方也要有同樣的想法，以及有同樣的技術、等級，「將來就是這樣走」。

針對併購議題，遠東商銀總經理周添財補充說明，首先，遠東商銀要先整合集團內部金融事業、「內部先擴大」；再者，外面併購的機會一定有，但也一定要對兩邊都有利、對遠東商銀未來業務、國際化有幫助；第三，一定要充實自己本身的資本，資本、淨值夠大才有足夠的噸位去併購；第四，人員培訓要繼續加強。

周添財進一步指出，遠東商銀過去都在談發展虛擬金控，但再繼續談虛擬，「可能有一點太虛擬」，希望遠東商銀到最後「真的還是要走到金控」，單一銀行很難做大，一定要金控才做得大；不過整併內部、周邊，找適當對象併購真的需要花時間，「所以（實體金控）我真的沒有辦法給時程」。

此外，為深化新南向布局、擴大海外資產規模，遠東商銀規劃將原有新加坡代表人辦事處升格為分行，已取得金管會同意。周添財表示，現在新加坡金融管理局還在審查之中；遠東商銀的越南胡志明市代表人辦事處能否也升格分行，「可能有一點難度，不過我們會去試」。

併購 徐旭東 遠東商銀

延伸閱讀

財星評選東南亞500大／托克營收稱冠 星展最賺錢

東南亞房產 亞太買家新歡

徐旭東：遠百持續展店

中職／歡迎張育成歸國 蔡其昌：富邦應該展現很大誠意

相關新聞

內閣滿月 經長郭智輝滿意度最高 驚訝秒回一句

被執政黨立委批評是「核電自走砲」的經濟部長郭智輝，在鏡新聞最新公布的閣員滿意度民調中，以6.3％的滿意度奪冠，贏過闖蕩政...

南山人壽股東會／股東關切上市時程、何時能發現金股利 尹崇堯回應了

南山人壽19日舉行股東會，股東關注，潤成已入住南山人壽13年，南山人壽具體的上市櫃時程，以及何時才能發放現金股利給股東？...

遠東銀股東會／宣示要做實體金控 伺機併購壯大規模

遠東銀行（2845）19日上午召開股東常會，遠東銀行總經理周添財在會後受訪指出，遠東銀行要從虛擬金控走向實體金控，中長線...

安泰銀股東會／通過每股現金股息0.38元 殖利率2.6%

安泰銀行（2849）19日上午假新莊農會大會堂召開股東常會，由董事長俞宇琦主持。會中通過2023年度財務報告及盈餘分配案...

4大保險新規將上路！失能險、旅平險⋯權益有何變化？實支實付副本理賠用到這時

來到2024下半年，與民眾切身相關的保險新規定將上路，包含分紅保單不能以「高分紅」為話術、失能險區分意外或疾病所造成，以及旅平險實施新費率，當然還有最受關注的實支實付醫療險須正本理賠。

黃志宜接台彩董座

台灣彩券公司昨天召開董事會，原董事長薛香川任期屆滿，決議將由董事黃志宜擔任董事長一職。台彩表示，未來將在黃志宜領導下，繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。