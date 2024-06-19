惠譽授予板信商業銀行之國內評等'A-（twn）'與'F1（twn）' 展望穩定

惠譽國際信用評等公司授予台灣的板信商業銀行(板信銀)的國內長期評等為'A-（twn）'，以及其國內短期評等為'F1（twn）'。 其國內長期評等展望穩定。

評等理由

自身信用體質： 板信銀的國內長期評等'A-（twn）'反映其於台灣國內評等範疇中發生違約的可能性低。 該行的評等取決於自身的信用體質，並受限於其在台灣同業中較低的資本水準。此評等亦反映惠譽預期板信銀將會維持穩定的風險和財務概況，儘管其市場規模相對較小。

穩定的經營環境：台灣的經營環境分數考慮到其經濟復甦以及惠譽預期利率將維持穩定。考量加上持續較低的失業率以及上升中的人均國內生產毛額（GDP per capita），將支撐銀行業整體的營運表現，儘管此分數亦反映台灣銀行業高度競爭的環境。惠譽預期，由於國際對台灣出口的需求有所改善，台灣的經濟將於2024年成長3.2%，並於2025年成長2.6%（2023年為1.3%）。

集中度風險高於同業： 板信銀對不動產以及中小企業曝險的集中度風險高於台灣同業平均。 由於該行的規模較小，其單一借款人集中度風險亦高於規模較大的同業; 截至2023年底，板信銀前十大集團借款人的曝險占其權益的83%。儘管如此，惠譽認為，台灣穩定的經營環境，加之該行充足的抵押品及一致的風險控管機制應有助於緩解相關風險。

資產品質穩定： 板信銀高於同業的借款人和行業集中度限制了惠譽對其資產品質的評估。然其穩定的授信標準與風險控制，以及穩定的經營環境與有韌性的不動產市場，應持續支撐其信用品質。惠譽預期，板信銀的減損放款比率於2024年至2025年間將略為上升，主要來自於新冠疫情相關的紓困貸款逐漸到期。

獲利穩定，惟低於同業平均：穩定的放款增長和持續改善的手續費收入將可能支撐板信銀的獲利能力，並部分抵銷其信用成本的微幅上升以及 2025 年台幣可能降息導致其淨利差收窄的影響。惠譽預期，該行的營業獲利/加權風險性資產比率於短期內將大致維持穩定於0.8%-0.9% ，略低於1.1%的同業平均。

資本水準低於同業均值： 儘管板信銀現金股利分配保守（約為 3%），其資本水準仍低於台灣同業平均，截至 2023 年底為 8.7%，相較於同業平均的 11.7%。儘管如此，惠譽預計該行的普通股權益第一類資本（CET1）比率將維持適切且高於法規要求的最低資本緩衝7%，並透過其穩定的內部資本生成以及和緩的放款增長，於2025年底前將該比率提高至9%。

存款業務規模較小：板信銀存款業務規模較小限制了惠譽對該行資金和流動性狀況的評估，因該行較小的存款市場地位使其流動性相較於其他存款市佔率較高的同業稍弱。儘管如此，我們預期該行仍將維持穩定的資金和流動性，主係受其穩定的存款業務及台灣整體充沛的系統流動性所支撐。板信銀客戶存款約占其資金總額的 94%。由於該行放款成長率趨緩，惠譽預期該行的存放比將維持穩定（2023年 為74%）。

評等敏感性

可能會個別或共同導致負面評等行動或調降的因素：

若板信銀損失吸收的緩衝能力偏低，例如其 CET1 比率持續低於 9%，則可能導致負面評等行動。任何評等行動亦將考量板信銀與其台灣同業整體信用體質的比較狀況。

若板信銀的國內長期評等被調降至'BBB+（twn）' 或以下，則其國內短期評等可能會被調降。

可能會個別或共同導致正面評等行動或調升的因素：惠譽對板信銀的信用體質相較於台灣受評同業的看法發生變化可能會影響其國內評等。

板信銀短期內的評等調升空間有限；但中期內若該行資本水準有顯著改善，其評等有調升的可能。 這可能顯現於其CET1 比率持續增長至 10%（2023 年為 8.7%），且此改善很可能係受其市場地位及獲利能力增強所推動。

若該行的國內長期評等被提升至’AA-（twn）’或以上，其國內短期評等有望調升。

商品推薦