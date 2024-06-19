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搶搭輝達列車 國泰證複委託「手續費率大調降」

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AI熱潮在資本市場持續狂燒！隨著各大科技龍頭企業紛紛搭上AI列車，不僅輝達以歷史新價進行分拆，更推升美股標普500指數和那斯達克指數頻創新高，台股指數也在電子族群攻堅下，屢寫新價。

面對台美股市場交易火熱，國泰證券觀察到許多投資人因股市高價而望而卻步，為協助小資族也能參與市場、開啟自身投資之路，國泰證券秉持著傾聽投資人心聲之初衷，不僅領先業界於2024年5月初推出美股交易「手續費率大調降及免低消」大優惠，打破大眾對複委託「高價、昂貴、不划算」的刻板印象。

更針對台股定期定額首創「股息再投資」新服務，一鍵自動化將股息再投入資本市場，加速擴大投資部位，進而打造「複利」效果，讓財富規模如巴菲特滾雪球投資術般越滾越大。

國泰證券5月初推出「美股手續費率大調降及免低消」，新制上路後，每次下單的手續費大幅下降，並且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻，替投資人節省投資成本，長期規律投資增加海外投資效益。

另一個亮點則為今年開春推出的「美股金額單」碎股交易服務，最低下單金額由1,000美元調降為100美元，投資人僅須百美元即可買進屬意美股標的，滿足小額投資人對於海外市場的需求。

隨著喜愛透過定期定額進行長期布局的「定投族群」持續增加，國泰證券也觀察到，定期定額搭配「高股息ETF」標的之組合，已成為多數小資族為自己放大薪資的投資心法之一，若能善用領到的股息，滾入再投資，更有機會進一步提升整體報酬表現。

舉例來說，以定期定額戶數冠軍的國泰永續高股息（00878）為例，假設每月透過國泰證券App定額投入1萬元，投資為期三年，若使用「股息再投資」功能，三年後總報酬率為33.2%，將比股息沒有再投資的組合多2張00878股票（實際獲利以市場動向為主）。

國泰證券認為，面對股市高檔之際，透過「定期定額」長期規律投資，不失為有效分散風險的方式之一。目前台股定期定額已囊括95檔股票、129檔ETF，美股定期定額也有70檔個股、72檔ETF任客戶挑選，同時國泰證券也開創多項定期定額加值服務、降低申購金額門檻以及手續費均一價，持續探討客戶需求，進而解決投資旅程之痛點，期許成為投資人累積財富道路上的最佳幫手。

國泰 高股息

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