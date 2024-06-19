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遠東銀股東會／執行董事王孝一為股價偏低抱屈

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

遠東銀行（2845）19日上午股東常會，遠東集團公益事業執行長暨遠東銀執行董事王孝一指出，遠東銀行2023年盈餘創歷年新高，每股純益（EPS）、股利發放、殖利率來說，在同業都是名列前茅，他並表示遠東銀行的EPS已經超過1元，請各位股東可以算算本益比是不是偏低，對股價是不是可以期待。

王孝一表示，遠東銀行秉持好的業績，總資產已經突破8,000億元，股東也看到遠東銀的資本適足率BIS也是最好的，有非常充足的資本適足率，這是好的基礎。

王孝一強調，遠東銀行要充分發揮集團力量，結合集團資源來開展銀行業務，除了集團生意外，也會走向國際化，這是不可避免的，一定要走出去。目前市場上已有三家純網銀，但遠東銀的數位金融開始起步、衝刺也滿快，除了法金、個金、金融市場外，還要大力發展數位金融，這四塊領域的基礎構建好，就可穩定獲利，提供銀行持續發展的力量。

股東 資本適足率 遠東銀行

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