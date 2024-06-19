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國泰世華香港經貿研討會 分享總經趨勢、稅務操作 經貿專家擔任講者

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

香港做為世界級國際金融中心，是海外企業進入大陸市場、走向全球的跳板，扮演連接大陸與境外經貿之重要橋梁。看好東北亞經濟復甦力道以及香港成長動能，國泰世華銀行17日於台北舉辦「國泰世華銀行香港經貿研討會」。邀集多位國際知名經貿專家分享香港市場總體經濟趨勢，以及香港稅務操作實務要點與機遇等，助台商洞見商機，掌握投資前瞻布局。

根據經濟部2023年統計，大陸及香港占台灣貿易總額的28%，為台灣最大貿易夥伴。為協助客戶布局海外，本次研討會邀請到仲量聯行大中華區首席經濟學家龐凕、羅兵咸永道有限公司稅務合夥人龔韜等國際經貿專家，除了分享香港未來經濟投資前景方向以及對台商經營之潛在影響外，也將剖析香港稅務新制實務，以期協助企業客戶整合資源洞察投資風險，順利落地亞太區市場。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「香港作為全球化且成熟的國際貿易金融中心，擁有強大金融基礎設施和國際連通性，與台商企業的貿易投資、跨國資金調度等業務，皆有相當程度的連結與需求。國泰世華銀行具備豐沛集團資源與跨境業務經驗，並擁有成熟的財富管理平台及產品，致力提供一站式金融服務，協助客戶因應瞬息萬變國際政經情勢，開拓投資商機。」

國泰世華香港分行自2002年成立以來，業務囊括企業資金調度、集團家族財富傳承規劃、投融資、現金管理與避險等服務等，透過專業且全面的金融服務鏈，助台商與當地企業更方便的跨境金融與在地服務。另外，國泰世華目前已於東協9個國家(新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、緬甸、柬埔寨、寮國)設置分子行或辦事處，是於東南亞布局最廣的台資銀行之一，未來將持續服務台商供應鏈發展，讓客戶無縫接軌的將服務觸角延伸至海外。

國泰世華 香港

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