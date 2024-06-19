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遠東銀股東會／宣示要做實體金控 伺機併購壯大規模

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀行今天上午股東常會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東（最上方站於講台者）在股東投票時間向股東闡述遠東銀願景。夏淑賢／攝影
遠東銀行今天上午股東常會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東（最上方站於講台者）在股東投票時間向股東闡述遠東銀願景。夏淑賢／攝影

遠東銀行（2845）19日上午召開股東常會，遠東銀行總經理周添財在會後受訪指出，遠東銀行要從虛擬金控走向實體金控，中長線目標希望可以朝成立金控方向努力，但是要靠併購壯大需要機會，目前很難預測時程。另外，遠東銀行要壯大規模，股利政策未來將朝現金股息、股票股利各半方向調整，以利盈餘轉增資持續擴大資本。

遠東集團董事長、遠東銀副董事長徐旭東也指出，遠東銀行對集團是很重要的事業，要繼續發展，抓住AI新趨勢，在組織人事上要為發展應用AI做出相應調整。

遠東銀今天股東會，會上向股東報告前一年度的營運績效，並傳達數位金融動能躍升、海外跨境業務猛進、財富管理品牌知名度大增等重大階段成果，以及以永續治理領航、追求長期穩健增長的營運計畫。會中除通過2023年度盈餘分配案，普通股每股配發1.012股利，其中含0.506現金股息、0.506元股票股利，股利發放率（payout ratio）約98%外，同時選舉第12屆董事共計11席（含獨立董事），由現任董事長侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、俞明德（以上為法人代表）、王小蕙、張家祝、盧秋玲、沈平（以上為獨立董事）、副董徐旭東以自然人身分當選，其中現任德明財經科技大學校長盧秋玲、曾任摩根史坦利公司執行董事的沈平皆為新任獨立董事，女性董事維持3席。

遠東銀2023年總資產及淨值年增7%，分別達7,925億元及589億元；因股債市場波動減緩，金融市場投資利益大幅成長，且有效控制管銷費用及淨提存費用，以稅後淨利新臺幣41.7億元創開行以來獲利新高記錄。2023年12月份逾放比率降至0.108%，普通股權益比率（CET1）達11.98%及資本適足率達15.03%，皆優於歷年表現，顯示財務體質同步增強。今年業務動能持續增長，前三月合併稅前淨利達新臺幣12.4億元，較去年同期增加46%。

遠東銀於2023年持續深耕利基品牌及拓展核心業務，主要進展包括Bankee數位存款餘額較去年爆發成長78%，占全行存款總額跨越2%，並以創新推出的「Bankee貸你存」挑戰型信貸及「慢慢付」信用卡分期服務，逐步擴充金融服務場景，且以一站式整合數位金融服務平臺結合數據、AI等應用，乘勢衝高Bankee社群銀行成長動能，其存款餘額占全行存款餘額比率於今年第一季再登高峰，成長至3.5%。遠東銀財富管理則續以「十樂」價值，強化與客戶的連結，順利接應今年開春後的投資市場榮景，手續費收入在今年第一季較去年同期成長24%。個人金融與數位金融雙雙因服務創新，於2023年度計獲海內外10家專業機構頒發21項大獎表揚。重點發展的法金海外業務更在疫情後猛進，全年跨境聯貸簽約金額衝破新臺幣770億元，帶動全行手續費與利差收益增長。

遠東銀行今天上午股東常會，由董事長侯金英（站立者）主持。夏淑賢／攝影
遠東銀行今天上午股東常會，由董事長侯金英（站立者）主持。夏淑賢／攝影
遠東銀行今天上午股東常會，會後遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東（右）與遠東銀董事長侯金英（左）率經營高層受訪。夏淑賢／攝影
遠東銀行今天上午股東常會，會後遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東（右）與遠東銀董事長侯金英（左）率經營高層受訪。夏淑賢／攝影

股利 遠東銀行

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