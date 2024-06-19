安泰銀股東會／通過每股現金股息0.38元 殖利率2.6%
安泰銀行（2849）19日上午假新莊農會大會堂召開股東常會，由董事長俞宇琦主持。會中通過2023年度財務報告及盈餘分配案，每股配發現金股息新台幣 0.38元。以目前安泰銀股價14.55元計算，現金股息殖利率約2.6%。
安泰銀2023年全年營業淨收益為58.22億元，稅後淨利11.01億元，每股稅後純益 ( EPS）0.56元。其中手續費淨收益16.13億元，年成長15%，投資及其他淨收益年成長50%。
高品質資本政策下，112年底資本適足率維持於16.96%，普通股權益比率及第一類資本比率均達15.79%，在本國銀行中排名第二，資本水準持續領先同業。
今日股東會通過每股配發現金股利0.38元。為自2011年以來，已連續14年配發現金股利，股息政策衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放的可續性。
安泰銀表示，董事會的支持與全體同仁的努力下，不論是再生能源與永續連結貸款的授信案件提升，或是致力打造多元、公平與共融的幸福職場文化，皆積極導入ESG理念。同時，將氣候變遷影響因子納入業務與日常營運流程，採取對應行動方案，包括減少溫室氣體排放及能源使用、降低高碳排產業的投融資比例、增加綠色投融資金額、加強企業客戶的議合溝通等。
截至112年底，安泰銀綠色授信餘額106億元，年增率6.7%、永續績效連結授信餘額70億元，年增率302%、綠電及再生能源授信餘額172億元，年增率12.4%、永續發展債券投資餘額17億元，年增率198.5%。
此外，安泰銀並於112年第17屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」獲評為「信用資訊安控」之績優機構，榮獲聯徵中心頒發「金安獎」殊榮。
展望下半年，俞宇琦表示，安泰銀行將持續秉持專業永續的原則，兼顧業務發展與財務穩健，審慎面對每一次的挑戰，經營團隊也將盡最大努力經營，為股東、客戶、員工創造穩定成長的企業價值。
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