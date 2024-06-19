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國泰金控擴大新加坡業務 追隨台商投資東南亞

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國泰金控擴大在新加坡的布局。 （本報系資料庫／國泰世華銀行提供）
國泰金控擴大在新加坡的布局。 （本報系資料庫／國泰世華銀行提供）

國泰金控（2882）隨著客戶錢進新加坡，將在星國據點增聘人力。旗下的國泰世華銀行新加坡分行執行長黃偉坤說，兩年前員工數為100人，明年以前將增加到大約200人。以資產計算，國泰金控是台灣最大的金融公司。

黃偉坤表示，國泰世華新加坡分行最近增加的人力包括，建立企業客戶關係的經理人員，以及私人銀行人員。

彭博資訊分析，國泰在新加坡的成長計畫，凸顯新加坡與鄰近國家，因為美中對抗而受惠。美中的緊張關係促使企業到東南亞地區進行投資與設廠的多角化分散風險布局。黃偉坤說：「由於供應鏈的多元化，出現巨大的投資流動。」

台灣的半導體公司世界先進，已經宣布與恩智浦（NXP）合作，要在新加坡投資78億美元晶圓廠。鴻海與多家台商也準備在越南增加生產線。

黃偉坤表示，國泰世華新加坡分行今年也要多招募資訊科技、風險管控、交易管理與資本解決方案等領域的人才。自2020年分行開設以來，管理的私人銀行資產已經增加一倍至數億美元。開設私人銀行帳戶的最低門檻約200萬美元。

黃偉坤自己也算是新進人員，他是新加坡人，去年2月才加入國泰金控。在這之前，他任職滙豐銀行（HSBC）12年，派駐過香港、越南、新加坡。滙豐之前，黃偉坤也在花旗集團、澳盛銀行工作過。

中國大陸曾經是台灣資金最大的目的地，在高峰的2010年時，占所有台灣對外直接投資的84%。去年這個占比跌到11%，而且連續第二年落後於印度、澳洲、和東南亞國家。

根據台灣金管會的資料，台灣金融業在中國大陸的曝險已經連續第12季縮減，今年第1季低到空前水準。

分散風險 新加坡

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