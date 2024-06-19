內閣滿月 經長郭智輝滿意度最高 驚訝秒回一句

被執政黨立委批評是「核電自走砲」的經濟部長郭智輝，在鏡新聞最新公布的閣員滿意度民調中，以6.3％的滿意度奪冠，贏過闖蕩政壇已久的顧立雄、劉世芳、林佳龍等人，郭智輝今日上午受訪時對此結果表示驚訝，「喔？是這樣的嗎？我不清楚耶，謝謝」。

郭智輝19日陪同行政院長卓榮泰出席立法院全院委員會前受訪時，針對閣員滿意度民調結果，做出以上回應。

郭智輝上任後對核能及核三廠延役議題，採開放態度討論，並表示若修法通過，經安全檢查並測試過關，核二核三有機會延役20、30年，但經過與執政黨立委們的一場飯局，被當場指導後，已經改口自己對待核能的態度，稱「非核家園」是沒有改變的目標。

郭智輝曾是產業界老闆，接任經濟部長一職後，因電力及核能議題，讓郭智輝頻頻出現在媒體版面及畫面，在當前的內閣成員中知名度比較高。

核三廠1號機已遞減運轉，7月27日執照到期日就會完全停機，但核電廠延役的修法進度目前卡關，這項修法提案應由教育及文化委員會審查，但委員會藍綠兩名召委似乎無意排審。

對於目前委員會無人排審核電廠延役修法的情況，郭智輝說「尊重立法院的決定」。