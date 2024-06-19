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瀚亞投資：印度溫度計5月114分、處於「股債均衡配置區」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞印度溫度計分數：114。(資料來源：ICICI PRUDENTIAL，資料日期：2024/5)
瀚亞印度溫度計分數：114。(資料來源：ICICI PRUDENTIAL，資料日期：2024/5)

受惠於近十年消費與基礎建設的成長，印度經濟成長驅動仍相當穩健。瀚亞投信表示，印度具有優勢的人口紅利、人均所得也不斷提升、通膨受控、數位轉型、強勁的企業資產負債表，以及中央財政赤字鞏固等六大優勢，長期發展故事仍持續當中，印度股票中長線仍具上漲潛力，建議投資人可定期定額布局。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年5月小幅回落至114，處「股債均衡配置區」，隨著股市評價上升，指標也逼近「加碼債券部位區」，當前投資人應合理均衡分配印度股票及債券的持有部位。

ICICI保誠資產管理表示，印度總理大選結果出爐，莫迪政府獲選並展開第三任任期，預期政策不會有重大變化，也將更加關注農村收入與就業環境；儘管印度將組成聯合政府，但預計不會改變印度經濟高速成長的態勢。ICICI保誠資產管理表示，隨印度政治結果更加明確，短期內印度股票走勢波動可能會加劇，但整體印度經濟成長仍相當強勁，印度股票估值雖然很高，但建議投資人可持續投資印度股票，尤其看好估值較低的印度大型股。

境內印度股票型基金規模最大的瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度5月經濟產業維持穩定擴張，服務業與製造業PMI指數皆維持在高點，分別為60.2與57.5；過往每年度的前三月都是印度淡季，但今年印度首季GDP增長意外強勁，達到8.2%讓市場相當驚艷。

林庭樟說，印度股市評價面修正後，整體亞股估值溢價已大幅收斂，隨印度選舉的不確定性因素淡化，外資有望重新回流印度股市；短線上走勢雖然會有震盪，但仍看好中長線的上漲潛力，股市的修正也提供長線投資人買入機會。

印度 股票

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