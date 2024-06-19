遠銀去年賺41.7億創新高 侯金英：續拚更好紀錄
遠東商銀今天舉行股東常會進行董事改選，93歲現任董事長侯金英，以及副董事長徐旭東等人續任。侯金英表示，去年遠東商銀稅後淨利新台幣41.7億元、創新高，展望今年下半年，持續把握獲利機會、管理風險，期許創造更好紀錄。
遠東國際商業銀行今天召開股東常會，會中通過2023年度盈餘分配案，普通股每股配發1.012元股利，包含0.506元現金股利，與0.506元股票股利，股利發放率（payout ratio）約98%。
同時，遠東商銀選舉第12屆董事、共計11席，由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、俞明德等法人代表，王小蕙、張家祝、盧秋玲、沈平等獨立董事，以及遠東集團董事長徐旭東當選。
其中現任德明財經科技大學校長盧秋玲、曾任摩根史坦利公司執行董事的沈平皆為新任獨立董事，女性董事維持3席。
遠東商銀2023年總資產及淨值年增7%，分別達7925億元及589億元；因股債市場波動減緩，金融市場投資利益大幅成長，且控制管銷費用及淨提存費用，全年稅後淨利41.7億元，創開行以來獲利新高記錄。
侯金英致詞時表示，遠東商銀長期維持向上成長軌跡，不僅2023年稅後淨利創高，財務體質也同步增強，2023年12月份逾放比率降至0.108%，普通股權益比率（CET1）達11.98%及資本適足率達15.03%，皆優於歷年表現。
侯金英指出，展望今年下半年，不論市場如何變化，遠東商銀要繼續把握獲利機會，推動個金、法金等核心業務，以及數位金融、永續金融發展藍圖等，並管理風險，期許創造更好紀錄。
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