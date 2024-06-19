南山人壽股東會／股東關切上市時程、何時能發現金股利 尹崇堯回應了

南山人壽19日舉行股東會，股東關注，潤成已入住南山人壽13年，南山人壽具體的上市櫃時程，以及何時才能發放現金股利給股東？南山人壽董事長尹崇堯回應，上市櫃是南山人壽重要的目標和里程碑，需要在和利害關係人妥適溝通、取得諒解與共識後才能推動，「短期內沒有具體時程表」。

尹崇堯表示，保險業要能夠永續經營，上市櫃是充實資本的重要管道，「必須在與利害關係人妥適溝通後才能進行相關申請，短期內並沒有具體時程表，會在取得個利害關係人的諒解與共識後才會去進行。」

至於南山人壽何時能發放現金股利，尹崇堯表示，現階段關注焦點是以接軌為主，今年前六大保險公司 都沒有發放現金股利的計畫，充實資本成為主要考量，因此，需要等接軌方案共識比較明確後、接軌順利後，對現金股利的發放才能有準確依循的規則。

對於股東關注的營運展望問題，尹崇堯回應，壽險業將於2026年接軌IFRS與ICS，因應接軌這個重要目標，未來將往高CSM的商品來轉型，加強A&H的銷售，包括健康、意外型等保障型商品及長年期產品銷售，業務競賽上也側重這個方向，今年下半年的新高峰的競賽就特別加了一個CSM標準，希望利用競賽的力道來引導業務通路往這個方向推動轉型。

此外，南山人壽已經跟50多家的廠商合作推廣的健康守護圈，讓保險商品能夠在健康、亞健康疾病及失能等各種不同的狀況下，能有商品與服務結合。南山也會緊密地跟隨主管機關在接軌上面所有指示、做各式各樣的努力，這是今年營運的展望。

尹崇堯致詞時提到，2023年金融市場持續面臨新台幣匯率大幅波動，以及美台利差擴大影響、通膨壓力及區域戰爭頻仍等不確定因素干擾，保險業整體業績及獲利較去年衰退，但南山人壽憑藉穩健專業的經營實力、商品與服務價值轉型的競爭優勢，稅後獲利居業界第二名，新契約保費穩居業界前三大領先地位，在傳統型商品市場占有率第二、外溢保單銷售件數業界第一、長照商品市場占有率第一，面對全球經濟動盪環境，我們將持續發揮社會影響力，創造保險永續事業新紀元。

南山人壽2023年財務狀況方面，2023年稅後純益約新台幣221億元，合併資產總值超過新台幣5.3兆元；合併淨值約新台幣3,439億元，南山人壽及南山產物淨值比分別達6.66%、27.51%。

尹崇堯表示，面對接軌IFRS17、推動綠色金融的新局，壽險業正站在轉型的關鍵時刻，一波波新浪潮襲來，有人觀浪，有人逐浪，有人造浪，期許南山成為走在浪尖的引領者，將南山的共好精神化為行動，持續發揮社會影響力，改變南山、守護地球，創下保險永續事業的新紀元。

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