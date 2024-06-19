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打開 LINE Bank 簡單入手安聯投信核心產品 開啟理財圓夢大門

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

為吸引更多年輕世代加入買基金、理財圓夢列車，據投信投顧公會截至今年4月底境內外基金管理規模逾兆的主動基金專家安聯投信，與純網銀龍頭LINE Bank攜手搶攻新藍海商機，幫助更多年輕世代在LINE Bank服務中，以實惠的手續費優惠，買到安聯各檔熱門基金，輕鬆搭上理財圓夢列車。此外，安聯也在「LINE錢包」上，貼心規劃「基金投資明星隊 ─ 安聯」區塊，以1招、2步、3策略，提供入門核心款，期待幫助投資人找到適合的投資方向。

投資人即日起可透過LINE，找到LINE Bank 入口進行申辦，輕鬆買到安聯投信旗下享市占率、又相對受市場青睞的三檔旗艦台股基金與收益成長等系列基金。

安聯投信表示，基金理財在今年台股市場推升下，更加受到投資人矚目。如何更貼近年輕世代，將觸角無形深入民眾生活作息？安聯推薦LINE Bank是通往基金申購的最快捷徑，投資人在LINE Bank可快速完成開戶和基金投資，期待讓基金理財真正成為「國民運動」，為投資人帶來財富。

關於未來的投資方向，安聯投信並以在「LINE錢包」上的「基金投資明星隊 ─ 安聯」為例，投資人可以輕易透過，1招、2步、3策略，掌握包含台股、收益型與具AI、科技等趨勢型等入門核心款題材，讓投資人輕易在LINE Bank，挑選到適合自己的安聯基金商品。

對於以手頭不算寬裕、有經濟壓力的小資族而言，「如何做好提早開始的規劃」始終是存在心中的問題。對此，安聯建議，步驟上應優先考量如何為自己快速累積資本，再到LINE Bank挑選適合自己的投資策略和理財商品。

安聯投信更補充，投資基金建議把握以下四大原則。首先是選對資產，所選市場是否位在向上趨勢，也很重要。其次，可以「定期定額」方式，長期參與漲勢、累積機會。

三是保持簡單、方便管理，可優先以組合基金的優勢，借重專業經理團隊長期研究多元股債，判別時機、挑選優勢標的。四是「尋找收益」依然是重要投資主軸，建議可選擇「多重資產」，強化投資組合的追漲抗跌基因；同時可瞄準具長期成長趨勢的成長市場，讓自己投資的資產穩健成長。

LINE 台股

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