台彩董座 黃志宜接任
台灣彩券公司昨（18）日召開董事會，因應原董事長薛香川任期屆滿，昨日會中決議將由董事黃志宜擔任董事長，即日起生效。台灣彩券指出，未來將在黃志宜董事長領導下，繼續為台灣的公益彩券產業穩健發展努力。
黃志宜擁有豐富完整的彩券經歷。過去畢業於朝陽科技大學管理學院企業管理研究所碩士（EMBA），歷任中國信託商業銀行法人金融、零售金融、財富管理、區域經理等業務，於2007年8月至2017年1月獲聘出任台灣彩券公司總經理。
黃志宜擔任台灣彩券總經理期間，經營彩券初期，以穩定系統為優先，創新彩券行銷方式，逐步將彩券年銷售額從600多億提升到破千億，甚至創下2015年銷售額1,376億元的歷史新高紀錄。
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