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身障投保被拒 三管道申訴

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

保險業者小心了，不公平對待身障者投保，恐遭金管會開鍘。保險局副局長林志憲昨（18）日說，身障者在投保時，有遇到一、被業務員逕行拒絕受理，二、業務員拒絕協助送件或勸退，三、保險公司僅因身障者就拒保等這三種情況，可提出申訴。

有三大申訴管道，一、致電金管會1998專線，寫信到金管會電子民意信箱或郵寄申訴資料至金管會保險局，並請主動表示為身心障礙者，以利金管會瞭解個案爭議有無受到不公平對待情形。

二、致電產、壽險公會身心障礙者投保申訴專線（產險公會：0800-221-783；壽險公會：0800-221-348），金管會已責成產、壽險公會與所屬會員公司建立聯繫處理窗口，即時處理相關申訴案件。

三、向業務員所屬保險公司之客服管道（如0800、官網、客服中心等）反映。林志憲說，過去常見身障者被拒保都是健康險居多，基本上，金管會是尊重各業者的核保程序，但不能因為身障者就拒保，應該要做評估並據實向身障者回覆說明。

據金管會統計，2021年、2022年共有12件因對身障者投保不公挨罰，累計罰鍰達720萬元，每件裁罰金額都是60萬元。

保險 身障者 金管會

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