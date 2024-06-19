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信用卡簽帳 刷出最強5月

經濟日報／ 記者楊筱筠林勁傑／台北報導

在海外旅遊與母親節檔期促銷下，國銀5月簽帳金額噴發達3,728億元，寫下歷年同期新高，較4月大幅成長131億元，較2023年同期成長逾6％。

其中，中信銀拿下流通卡、有效卡、刷卡王三寶座，有效卡行前三名為中信銀、北富銀與玉山銀；星展銀因換卡單月發出44.9萬張巨量。

今年5月全體銀行單月刷出3,728億元，不但寫下今年第二高，並創歷年同期新高，更成為有統計資料以來第四高紀錄。

國銀業者認為，今年全年信用卡簽帳金額將有機會突破去年刷卡4.1兆元紀錄，因累計今年前五月，國人已經刷破1.78兆元，較去年同期大幅增加2,076億元，年成長13％，全年有機會挑戰4.2兆元新天量。

強勁刷卡力道，帶動國銀信用卡手續費淨收益大幅成長。北富銀指出，財富管理穩健成長，加上今年信用卡客戶基本盤擴大，帶動有效卡及簽帳金額較同期大幅成長，貢獻手續費淨收益成長；國泰世華銀也指出，受惠財管各項商品銷量提升、信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入表現亮眼。

中信銀 信用卡

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