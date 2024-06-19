人民幣存款 上月大增51億
國銀人民幣存款餘額止跌回升。中央銀行昨（18）日公布，5月國銀人民幣存款為人民幣1,307.87億元，單月大增人民幣51.91億元；央行外匯局副局長洪櫻芬解釋，5月人民幣存款大幅增加，主要是國際金融業務分行（OBU）的電子業法人客戶收到大陸地區匯入投資所得與股利收入，國內散戶則是持續減持。
央行資料指出，5月外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為人民幣961.72億元，較前一個月僅微幅減少人民幣1.25億元。洪櫻芬解釋，5月DBU的人民幣存款餘額大致持平，主要是法人戶存款微幅增加，但個人戶減少，兩相抵銷下差異不大。
不過，5月台商海外資金調度中心OBU的人民幣存款餘額單月劇增人民幣53.16億元，為過去較為少見的情況；對此，洪櫻芬表示，主要是有電子法人客戶收到大陸地區的匯入投資所得與股利收入，且金額還不少。
央行統計顯示，5月國銀人民幣存款合計為人民幣1,307.87億元，月增人民幣51.91億元。
對於人民幣存款餘額跌至近十年半新低後終於回漲，是否代表人民幣存款跌勢已經終止，洪櫻芬說，因為本月有OBU法人客戶收到大陸地區匯入投資收益的特殊因素，是否代表國人已經回心轉意、願意持有較多人民幣，目前還很難說。
洪櫻芬指出，目前國銀各天期人民幣最優存款專案，1個月期為永豐銀行的5.7％，3個月期為陽信銀行的1.9%，6個月期為渣打銀行的2.2%，1年期為陽信銀行的2.2%。
央行統計顯示，5月人民幣兌美元貶值0.36%；人民幣兌新台幣貶值0.75%。
截至5月底，國銀外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理人民幣業務的家數分別為65家及56家。
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