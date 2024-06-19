上海銀拓版圖 擬設日、澳分行

上海商銀（5876）將持續擴大國際金融版圖，今年評估前往日本、澳洲設立分行，尤其著眼於台積電至日本熊本投資後相關供應鏈商機。至於持股達99.9%的柬埔寨AMK也在當地主管機關要求下，計劃於明年申請轉型為商業銀行。

上海銀行位於台北市民權東路與中山北路交叉口的新建總行大樓，昨（18）日舉行落成啟用典禮，由金管會副主委陳彥良與該行董事長李慶言、常務董事榮康信、獨立常務董事陳木在及總經理郭進一共同主持。大股東榮家也齊聚一堂。

上海商銀總行新大樓

上海商銀目前於國內有74家分行，並布局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，在柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資AMK 微型金融子公司，香港也擁有子行上海商業銀行。

李慶言表示，上海商銀以台灣市場為業務基礎，深耕傳統金融，發展數位金融、高資產財富管理和資產傳承業務，建立策略性投資部位，並擴大國際金融服務版圖。

上海商銀發言人呂紹宇提到，今年將評估前往日本、澳洲設立分行，尤其著眼於台積電至日本熊本投資後相關供應鏈商機。他強調，現有東南亞辦事處升格分行不易，泰國政府不讓外資銀行辦事處直升分行，而是鼓勵去購併當地規模小、體質較不健全的銀行；印尼也不開放新分行申設。

陳彥良致詞時指出，上海商銀是國內少有的「儲蓄銀行」，1915年成立時資本額只有10萬元，如今成長為資本額486億元、淨值近2,000億元，資產更超過1.5兆。他並提到，金管會現在的目標是安全和發展並進，提出更多政策辦法，讓金融業有更多機會。

近年中型銀行吹起興建大樓風，上海商銀此棟鑽石意象的總行大樓也與陽信銀斥資80億元於去年啟用的總行大樓相鄰。

上海商銀於2020年1月開始歷時五個月的舊大樓拆除工程，並於同年6月開工興建基地面積約705坪，地上16層樓、地下四層，總工程及精裝修費用約35億元，歷時三年多建造，於2023年9月正式取得使用執照。

新總行大樓外觀如同鑽石意象，設計透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃帷幕，兼具現代環保及智慧節能。建築結構以超耐震規格打造，耐震係數高達法規的1.5倍，並配備樓板調諧質量阻尼器及結構健康監測系統。

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