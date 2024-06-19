投信投顧引進「另類基金」 鬆綁

金管會昨（18）日宣布，最快今年底前，39家國內投信投顧業者將可擴大引進國外公司發行「另類基金」（如投資黃金、不動產等非有價證券）在台銷售。從過去國外公司只能「一對一」委託一家做基金總代理，未來改以「基金別」，如發行三檔基金就可委託三家做代理銷售。

此舉對國外資產管理機構來說，選擇在台銷售通路時更有彈性，可提高引進多元商品的意願；國內投信投顧業者則可擴大基金總代理的合作空間，擴大高資產業務範圍；投資人也增加投資管道，國內外公司與投資人同享利多。

這也是金管會新任主委彭金隆就任滿月的政策大菜。他在2024年行動創新法規調適的八大鬆綁措施中，其中研擬放寬國外資產管理機構發行未具投信基金性質的境外基金，在台銷售總代理的限制。

所謂「未具證券投資信託基金性質」，是指資產池中，投資股債等有價證券低於六成，主要是投資如黃金、不動產、衍生性金融商品為主，市場多稱是「另類基金」，銷售對象限以專業投資機構、高資產大戶。

依現行規定，國外資產管理機構要來台銷售這些「另類基金」，僅限委託一家基金總代理人，等於只能「一對一」；未來將依基金檔數，如國外公司發行三檔另類基金，就可委託三家基金總代理人銷售。

據金管會統計，目前共有39家國內投信投顧業者都符合境外總代理人資格，截至4月底有九家業者總代理17檔境外的「另類基金」，總銷售規模170億元。

證期局副局長高晶萍舉例，新制上路後，這17檔境外基金就可委託17家基金總代理人公司銷售，可擴大國內外公司合作空間。

她說，因各投信投顧專長不同，客戶屬性也不同，有些基金投資屬性，也可能偏向特定客群，鬆綁境外公司委託在台的基金總代理銷售機構後，可擴大銷售金額，成本也有機會降低。

金管會將修正相關函令，最快今年底放行。這也是金管會在2022年先鬆綁承辦高資產財管的國銀，可對其高資產大戶銷售境外的「另類基金」，再進一步放寬境外公司發行這些另類基金時，在台銷售通路的彈性。

金管會是在2022年8月18日宣布，開放承辦財管2.0的銀行業者，可對其高資產財管客戶提供海外私募股權基金、避險基金或以黃金、不動產的各類現貨基金（即未具證券投資信託基金性質者）等另類金融商品。