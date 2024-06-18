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不公平對待身障者投保 金管會將開鍘

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
保險業者若不公平對待身障者投保，恐遭金管會開鍘。圖／本報資料照片
保險業者若不公平對待身障者投保，恐遭金管會開鍘。圖／本報資料照片

保險業者小心了，不公平對待身障者投保，恐遭金管會開鍘。保險局副局長林志憲說，身障者在投保時，有遇到一、被業務員逕行拒絕受理，二、業務員拒絕協助送件或勸退，三、保險公司僅因身障者就拒保等這三種情況，可提出申訴。

有三大申訴管道：

一、致電金管會1998專線，寫信到金管會電子民意信箱或郵寄申訴資料至金管會保險局，並請主動表示為身心障礙者，以利金管會瞭解個案爭議有無受到不公平對待情形。

二、致電產、壽險公會身心障礙者投保申訴專線（產險公會：0800-221-783；壽險公會：0800-221-348），金管會已責成產、壽險公會與所屬會員公司建立聯繫處理窗口，即時處理相關申訴案件。

三、向業務員所屬保險公司之客服管道（如0800、官網、客服中心等）反映。林志憲說，過去常見身障者被拒保都是健康險居多，基本上，金管會是尊重各業者的核保程序，但不能因為身障者就拒保，應該要做評估並據實向身障者回覆說明。

據金管會統計，2021年、2022年共有12件因對身障者投保不公挨罰，累計罰鍰達720萬元，每件裁罰金額都是60萬元。

缺失態樣則有三大面向：

一、核保面缺失，如保險公司辦理核保作業，以被保險人是身障者就拒保。

二、招攬面缺失，在電話行銷的話術範本中，直接對身障者（包括保戶口頭告知有身體機能障礙、領有身障者手冊等）就停止電話行銷，等於在招攬階段就就逕以口頭方式拒絕受理保件。

三、未承保案件書面通知，辦理身障者未承保案件的書面通知，審核結果通知單是以「系統」自動產出，在由業務員轉交保戶，沒有留存相關資料證明文件或紀錄，通知未承保理由欠周延。

保險 身障者 金管會

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