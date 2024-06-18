引導保險資金投入公共建設 金管會雙管齊下

為引導保險資金投入公共建設，金管會決議放寬保險業目前已投資及實施TW-ICS前5年的公建部位，得持續適用現行風險係數1.28%，並與國發會等跨部會研商，將進一步盤點適合保險業投資的公建標的。

金管會主委彭金隆17日接受媒體聯合專訪時透露，為引導保險業資金投資國內，保險局長施瓊華17日上午邀6大壽險公司開會；同日傍晚他赴國發會開會討論，首要目標是提供更多誘因，引導壽險業新錢多留台灣。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會說明，金管會昨天出席由國發會召開的「研商放寬保險業國內投資相關事宜」會議，並就引導保險業資金投資國內的政策方向進行討論，後續將盤點適合保險業投資的公共建設標的，鼓勵保險業投資。

據了解，該場會議由政委暨國發會主委劉鏡清主持，與會者除了金管會主委彭金隆外，還有財政部及經濟部代表。

除了積極跨部會動起來盤點適合保險業投資的公建標的外，另一方面，金管會已決議放寬保險業目前已投資及實施新一代清償能力制度前5年的公共建設部位，得持續適用現行風險係數1.28%，無需比照新制風險係數調整，以達鼓勵並引導保險業投資國內公共建設效果。

彭金隆17日接受專訪時談到，保險業資金投資國內公建，會面臨3大關卡，首先是必須有適當案源；解決案源後，其次是條件，包括投報率是否能滿足壽險資金需求；第三道關卡則是方法，「證券化、債券、直接投資、還是BOT？都有很大不同」，這些問題不容易，但金管會及政府非常有誠意解決問題。

彭金隆指出，金管會希望先找到實驗型個案，走一小步確定可行，讓外界看到引導壽險資金留在台灣可能性後，再來進行跨部會、利害關係人等社會說服工作。