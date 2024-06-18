新青安釀信用膨脹？ 金管會：銀行要落實授信審查
市場質疑新青安成炒房元兇，銀行局副局長童政彰說，新青安是政府支持年輕人住者有其屋，是否變相造成轉租、或信用膨脹，關鍵是各銀行需落實授信5P審查，如審查借戶資歷條件、房貸的資金用途是否相符、授信擔保品鑑估等。
銀行授信5P原則，是指銀行放款時需評估五大原則，包括借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）、及授信展望（perspective）。
據金管會到4月底統計，本國銀行房貸加建融占全體總放款比率是34.9%，若拉長到近五年期間，國銀不動產放款占比都落在33~36%間，這比率並未有異常改變。
據數據顯示，近五年中以2021年底國銀不動產占比達35.41%高峰，2022年底略降到34.9%，2023年底又攀升到35.38%，童政彰說，金管會並無特別設警戒紅線，仍是以各銀行風險胃納政策為主。
目前金管會觀察放款集中度，僅針對各銀行建築融資，主因是民眾購屋有實際需求，但建融是看建築業景氣，政府健全房市政策是資金導入實質需求，避免流入非實質性需求而影響社會穩定發展。
他說，新青安是政府政策支持年輕人住者有其屋，個案上是否首購後轉租，仍需要個案查核，即各銀行需落實審查，包括審查借戶資歷條件、貸款買房的資金用途是否相符，也要看銀行授信擔保品鑑估等，都要符合各銀行內規條件。
金管會則透過場外監理和金融檢查去確保各銀行業務經營，例如央行近期採取第六波選擇性管制，也會列入日常監理或金檢關切事項。
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