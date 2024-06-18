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跟隨台積電腳步 上海商銀評估日本設分行

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
上海商銀總行新大樓落成典禮由金管會副主委陳彥良（中）、董事長李慶言（右二）、常務董事榮康信（左二） 、總經理郭進一（左一 ）、獨立常務董事陳木在（右一）共同啟用。記者仝澤蓉／攝影
上海商銀總行新大樓落成典禮由金管會副主委陳彥良（中）、董事長李慶言（右二）、常務董事榮康信（左二） 、總經理郭進一（左一 ）、獨立常務董事陳木在（右一）共同啟用。記者仝澤蓉／攝影

台積電（2330）在日本熊本設廠，帶動供應鏈廠商跟進腳步，也開啟台資銀行前進日本熱潮，上海商銀（5876）副總經理呂紹宇表示，今年評估設立海外分行據點有兩處，一個是澳洲，另一個就是日本 。

上海商銀今天舉行總行大樓落成啟用典禮，鑽石造型的總行大樓，歷經8年的規劃與申請，2020年1月開始歷時5個月的舊大樓拆除工程，並於同年6月開工興建基地面積約705坪，地上16層樓、地下4層，總工程及精裝修費用約新台幣35億元，在歷經3年餘的建造時間，於2023年9月正式取得使用執照。

18日上午舉行落成啟用典禮，由金管會副主委陳彥良與上海商銀董事長李慶言、常務董事榮康信、獨立常務董事陳木在及總經理郭進一共同主持。

較少在台灣露面的大股東榮家，家族核心三代成員也罕見的一同出席了這場落成典禮。

呂紹宇會後受訪時表示，今年7、8將估前往日本 、澳洲設立分行；看好澳洲是因為當地商機很多，希望能有多樣性的業務開展；雖然看好台積電到日本設廠帶來的金融商機，但目前尚未確定若前進日本要落腳哪個城市。

新南向方面，上海商銀在柬埔寨投資的微型金融子公司AMK，呂紹宇表示，應當地主管機關要求，預計將在明年轉換為商業銀行。

上海商銀 台積電 新台幣 日本 澳洲

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