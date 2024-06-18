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央行10年債得標比重衝上83.4% 創近一年半同年期公債最高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行18日標售10年期公債，得標利率落於1.675%，符合市場預期，並較5月10日發行的同年期乙類公債得標利率1.68％，微幅下跌0.005個百分點。圖／聯合報系資料照片
中央銀行18日標售10年期公債，得標利率落於1.675%，符合市場預期，並較5月10日發行的同年期乙類公債得標利率1.68％，微幅下跌0.005個百分點。圖／聯合報系資料照片

中央銀行18日標售10年期公債，得標利率落於1.675%，符合市場預期，並較5月10日發行的同年期乙類公債得標利率1.68％，微幅下跌0.005個百分點；央行統計顯示，本期公債標售金額350億元，獲銀行業熱烈搶購、得標比重衝上83.43%，創近一年半以來同年期公債最高水準。

央行上周四召開理事會決議維持政策利率不變，但加碼第六波房市選擇性信用管制措施，及調升新台幣存款準備率0.25個百分點；央行指出，調升存準率1碼的效果等於從市場上收回1,200億元的資金。

央行理監事會後首場公債標售今日登場，資深債券商主管分析，從銀行大舉搶下逾83%的籌碼看來，目前10年公債的水準被銀行所認可，得標利率1.675%，也符合市場預期的1.65%～1.68%區間。

央行上周四決議調升存準率，自今年7月1日起實施，但今天的10年期公債得標利率仍低於5月標售的同年期乙類公債，對此，資深債券商主管說，央行調升存準率1碼，等於從市場收回1,200億元資金，和央行發行1,200億元定存單的意義相當，對市場的影響不大。

央行統計顯示，今天標售的10年期公債，銀行業得標83.43%、最為積極，證券業則抱回剩餘的16.57%，票券業與保險業均空手而歸。

央行資料顯示，今年6月至今天為止，央行定存單到期金額為4兆0,377.95億元，發行金額為3兆5,811.5億元，在這段時間內減少發行4,566.45億元，央行定存單餘額為7兆3,085.7億元。

央行表示，調升存準率及發行定存單都是央行一般性貨幣政策工具，透過降低市場流動性，達成貨幣數量管理成效，不過兩者使用時機不同，且收回資金的效果及鎖住期間亦不同。

首先，調升存準率將增加銀行準備金應提額度，降低銀行可用資金，短期能立即、有效達成流動性管理；中長期將使銀行對投資與新承做放款更加審慎，且影響效果明確，宣示效果強，且鎖住資金的期限長，是有效降低流動性的貨幣政策工具。

至於公開市場操作，主要是因應短期市場資金情勢而進行日常的操作，其收回資金成效與鎖住期間需視銀行意願而定；當金融市場資金產生暫時性的緊縮或寬鬆時，央行可透過公開市場操作放出或收回資金，以調節當日銀行體系資金水位。目前央定存單發行餘額以28天期以內金額最多，占比近七成六。

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