5月國銀人民幣存款餘額回升至1307億 終止連3跌

中央銀行今天公布5月國銀人民幣存款餘額為人民幣1307.87億元，終止連3跌，且收復1300億元關卡。央行官員表示，5月存款餘額大增主要是股利盈餘入袋，仍難斷言趨勢止跌回升。

央行今天公布5月國銀人民幣存款餘額，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額微減至961.72億元，國際金融業務分行（OBU）則較4月大增53.16億元，升至346.15億元；國銀人民幣存款餘額合計1307.87億元，月增51.91億元，重回1300億元關卡之上。

央行官員分析，5月DBU僅微減1.25億元，其中個人戶持續下滑，法人戶則增加，主因是人民幣投資所得及股利所得匯回。

OBU方面，央行官員直言，確實增加蠻多，但原因相似，是電子公司從大陸地區匯入投資所得及股利收入所致。

央行官員表示，5月國銀人民幣存款餘額終止連3跌，都是因為投資及股利所得匯入帶動，並非主動增持人民幣，因此難以斷言市場對人民幣的信心回升，得觀察接下來幾個月是否有持續增加。

央行官員也說，就散戶動向來看，個人戶減持人民幣已經持續很長一段時間，畢竟國銀人民幣優利率僅2%左右的水準，美元利率好、匯率又好，「美元還是最夯的選擇」。

央行官員說明，今年以來，市場一直在討論美國聯準會降息的時點，「到現在都還沒有」，聯準會還沒降息，美元就持續有支撐，因此對散戶而言，幣別選擇上會更傾向持有美元。