金管會彭金隆擬簡化純網銀線下作業 國票金董座按讚

金管會新任主委彭金隆日前喊出施政三大方針，力拚「行動創新」，展現積極開創性的金融政策，包括配合賴總統的金融政策宣示，準備大力推動台灣成為「亞洲資產管理中心」方案，以及金融科技創新發展規劃，開放並簡化純網銀線下作業範圍程序。

票券公會理事長魏啟林同時也是國票金控董事長，18日表示對彭金隆眼界深為讚佩， 並對金管會彭主委的國際觀，與高度專業視野極為肯定。

對於彭金隆有意開放並簡化純網銀線下作業範圍程序，以及金融科技創新發展規劃，魏啟林感到非常肯定。

由於國票金控轉投資純網銀樂天銀，擁有相對深厚的耕耘心境。魏啟林說，國內純網銀開放三年半至今，仍無法損益兩平，其中主要的原因，在於：

第一，國內對於純網銀經營的開放政策，遠遠落後於中日韓星等鄰近國家，對於法人開戶對保、擔保品設定及大額提領等，需要臨櫃線下作業輔助服務，遲遲無法鬆綁。他認為，國內純網銀如果可以借鏡鄰國純網銀發展的成功經驗，包括不限制線下法人開戶對保，及線下的作業輔助服務，

其次，純網銀是一個「概念性」的銀行類型，並非「定義性」，事實上，國內純網銀的設置標準與營業許可，係依據銀行法核准，與一般銀行位階完全相同，但在監理政策上的非法規限制，影響信賴保護與無差別待遇的行政程序執行，使得純網銀與一般銀行處於不平等的市場態勢，舉步維艱，欣見主管機關參考國際做法的適時鬆綁政策。 票券公會理事長魏啟林同時也是國票金控董事長魏啟林。國票金／提供

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