金管會新主委喊台成亞資產管理中心 魏啟林：熱切期待

票券公會理事長魏啟林18日指出，對新任金管會主委彭金隆於17日宣示的施政三大方針讚佩，並肯定其高度專業視野，對於其提出的亞洲資產管理中心的具體政策表示熱切期待，認為這是台灣金融史上的一個里程碑，雖然全國各界討論經年，但這是政府金融主管機關第一次明確揭示。

魏啟林認為，台灣具備亞洲資產管理中心優勢條件，如能夠把台灣的壽險業數十兆資產，與台商儲留亞洲的大量儲蓄與自有資金留下來，由台灣年輕金融子弟自行管理，甚至藉由磁吸效應，將有機會成為亞洲區域華人的資產與財富管理中心。

彭金隆日前喊出施政三大方針，力拚「行動創新」，展現積極開創性的金融政策，包括配合賴總統的金融政策宣示，準備大力推動台灣成為「亞洲資產管理中心」方案，以及金融科技創新發展規劃，開放並簡化純網銀線下作業範圍程序。

金融高層今日對此回應。魏啟林指出，台灣擁有充沛的民間資金，人均金融資產淨值位居全球前列，可說是藏富於民，台灣具有歐美大廠產業鏈優勢，在地理上居東南亞與東北亞樞紐地位，可望能與新加坡、日韓等國進行金融產業分工，渾然天成，具備亞洲資產管理中心的優勢。

魏啟林說，台灣每人金融資產平均淨值，以及擁有百萬美元家戶數目，已具備資產管理市場之胃納與深度，資金供給充沛，且台灣半導體、AI 人工智慧、與資通訊等科技產業鏈完整，具有強大的產業研究人才，在資訊、通訊、紡織、自行車、製鞋等產業更是全球最重要的供應鍊，足以做為各產業發展趨勢，與資產配置的研究資料庫， 搭配台灣在科技產業研究的人才來源充足，可提供世界各國產業趨勢參考，並促成亞洲各國前來台灣資本市場募資，帶動國內資本市場規模與深度，屆時將可提昇大量專業顧問服務，如法律、會計、金融及稅務等人才的需求，進而將可大幅提升整體專業勞務的薪資水平，打破台灣服務業年輕人的低薪現狀。

魏啟林認為，放眼臨近國家，日本政府近日已宣布東京、大阪、札幌、福岡等四大區域，指定為促進海外資產管理公司與國際資金進駐的「金融與資產管理特區」，此四個地區將可享受到完善投資環境的優惠措施，與全面英語化，並帶動海外資本加速對日本新創與綠能產業的投資，使日本成為像新加坡和香港一樣的國際金融城市，台灣更應積極贏頭趕上，使台灣也能分工，夠成為亞太資產管理中心「之一」 。

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