富邦Costco鈦商卡優惠再升級 海外旅遊消費享最高40%回饋

隨著夏季旅遊季節來臨，台北富邦銀行宣布富邦Costco鈦商卡將升級海外消費回饋，自7月1日起在海外特定通路消費最高可獲得40%現金回饋，陪伴持卡人暢快玩轉世界。

北富銀執行副總陳弘儒表示，國人出國旅遊的熱情日益高漲，富邦卡今年前四個月的出國刷卡人數已為去年同期的1.5倍，顯示富邦卡在海外市場良好使用體驗，已受到卡友普遍肯定。其中富邦Costco聯名卡更是超乎預料，在店外通路的使用率相當高，尤其在百貨、休閒娛樂、旅遊、餐飲等通路上，消費力道成長顯著，體現Costco會員用卡習慣上更看重便利性，傾向使用主力卡片集中消費。

為進一步強化卡友體驗，北富銀及好市多特別與萬事達卡合作，除原富邦尊御卡及世界卡卡友可享有超值海外消費回饋外，自2024年7月1日起，更新增富邦鈦金商務卡卡友同享優惠，符合資格之持卡人只要前往萬事達卡海外消費回饋官網註冊登記卡片並完成啟用優惠，就可享有Costco鈦商卡於全球24個熱門旅遊地點、超過420家門市或電商消費，滿額最高40%現金回饋。

本次活動內容相當豐富，許多熱門旅遊國家包含日韓、中港澳、泰國等皆享豐富優惠，回饋通路更涵蓋了飯店旅宿、交通、遊樂園、百貨、藥妝、免稅店等多元通路。以國人最愛去的日本為例，Suica交通卡加值、唐吉訶德、松本清、BicCamera、EDION愛電王以及迪士尼樂園等均包含在內，讓全球旅行變得更加實惠輕鬆。

此外，富邦Costco聯名卡也祭出國內外旅遊最高5%的回饋，國內旅遊常見的交通工具高鐵/台鐵購票更享最高12%消費禮遇；即使卡友在炎炎夏日打算在家避暑，宅家時的外送平台和星巴克等也享有優惠，多重又多元的回饋讓卡友驚喜不斷。

北富銀建議民眾出國前，可依旅遊地區、個人行程規劃消費方式，離市區較遠的小店不一定提供刷卡服務，就可以使用信用卡搭配現金。如為北富銀存戶可享帳戶提領現鈔處理費8折，非存戶享有免收買賣外幣現鈔手續費100元等優惠。除此之外，出國旅遊保險也很重要，透過北富銀網路投保旅平險與不便險，不但可以線上快速試算方案，且一天24小時隨時可保，無論意外或海外突發疾病，甚至班機延誤、行李損失等都能獲得多一層保障，探索世界的同時更無後顧之憂。

北富銀致力提供卓越的信用卡服務，因應不同客群需求，精心設計個性化的消費回饋和卡片權益。未來北富銀將持續優化產品和服務，結合國內外消費情境推出多元活動，讓卡友無論身處海內外，都能擁有最優質便捷的用卡體驗。

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