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股匯不同調...台股改寫新高 新台幣連3貶收32.397元

中央社／ 台北18日電
新台幣示意圖。圖／Ingimage
新台幣示意圖。圖／Ingimage

台股延續多頭氣焰，今天再度攻高，收盤改寫歷史紀錄，新台幣匯率卻未能同慶，收盤收在32.397元，小貶1.2分，匯價連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額15.23億美元。

台股今天多頭續揚，權值股台積電盤中觸及950元新天價，機器人概念股與光通訊族群同樣獲買單挹注，加權指數盤中衝上22787.67點、續創歷史新高，終場大漲260.9點，收在22757.43點，改寫收盤新高。

台股氣勢如虹，新台幣匯率走勢依舊疲弱，今天以32.361元開出後，先是小幅走揚、升至盤中最高32.355元，隨後受到強勢美元影響，匯價震盪翻黑，最低觸及32.409元。

外匯交易員指出，台股強勢攻高，帶動熱錢午後回流，加上出口商在32.400元上方積極進場，一度激勵匯價翻揚，但日圓午後急貶，拖累亞幣表現，進口商也敲進美元，導致新台幣收下連3貶。

外匯交易員表示，美國聯準會官員放鷹，釋出不急於降息的訊號，支撐美元站穩105大關，加上本週緊接著還有其他聯準會官員談話、美國經濟數據，市場操作偏向觀望，導致新台幣難以擺脫區間偏弱格局。

台股 新台幣 美國聯準會

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