金管會為新青安說話：政策美意 重點在銀行要落實授信5P來執行

去年八月由政院領銜財政部協助年輕人購屋的「新青安政策」，近來卻因為房市無法降溫加上人頭戶及包租公問題頻傳，一時之間成眾矢之的，對此，金管會今日也為新青安發聲，認為新青安是政府協助年輕人購屋的政策美意，重點仍要看銀行是否有落實授信5P原則來執行。

銀行局副局長童政彰在回應媒體提問時指出，新青安仍是政府支持青年住者有其屋的良善美意，重點在於銀行在受理申請時，仍要回歸到授信5P原則，包括是否確實審核借戶財資力條件，檢視申貸用途是否符合規定，另外擔保品鑑估也要符合銀行內規條件，必須回歸到銀行授信風險的評估。

童政彰也強調，對於國銀不動產放款業務的承作，包括央行近期採取第六波選擇性信用管制，調降七大都會區的購屋貸款上限為6成等新制，都將列為金檢及金管會在日常監理關注事項。他也表示，不論透過場外監理或是金融檢查，都會加強要求，其中日常的場外監理的重點，將包括了風險胃納，例如在巴塞爾第二支柱，在不動產授信的資本配置風險胃納等等。

金管會先前有對國銀土建融業務集中度的狀況進行了解，而對於國銀房貸集中度，未來金管會是否進一步調查？金管會則指出，房貸和土建融不同，後者和建築業景氣有關，前者是貸款給民眾，重點在於購屋目的是否滿足民眾自住需求，不能用到別處，助長價格波動，因此重點在於個案的查核。

至於銀行承作不動產業務增加，也不能說不符風控，童政彰也表示，土建融或房貸業務，也都是十足擔保，有其安全性，銀行若有其風險胃納，不動產放款增加，也不能說不符風控策略的選擇。

銀行局統計顯示，國銀不動產放款今年四月底的占比34.92%，三月底為34.93%，去年四月為34.83%；童政彰表示，近五年來都在33%至36%之間，並無異常變化。對於近五年來的國銀不動產放款占總放款量比重，銀行局統計顯示，從108年至112年底的不動產放款占比，依序為33.02%、34.35%、35.41%、34.90%、35.38%，其中，最高點35.41%是在110年12月底，之後央行即採取健全房市管理政策。

商品推薦