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台灣彩券公司改選董事 黃志宜接掌董事長

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
台灣彩券公司18日召開董事會，會中決議將由黃志宜董事擔任董事長一職。記者黃義書／攝影
台灣彩券公司18日召開董事會，會中決議將由黃志宜董事擔任董事長一職。記者黃義書／攝影

台灣彩券公司18日召開董事會，會中決議將由黃志宜董事擔任董事長一職，未來，台灣彩券公司將在黃董事長的領導下繼續為台灣的公益彩券產業穩健發展努力。

黃志宜為朝陽科技大學管理學院企業管理研究所碩士(EMBA)，歷任中國信託商業銀行法人金融、零售金融、財富管理、區域經理等業務，並於2007年8月至106年1月獲聘出任台灣彩券公司總經理一職，在經營彩券初期穩定系統，創新彩券行銷方式，逐步將彩券年銷售額從600多億提升到破千億元，甚至創下2015年銷售額達1,376億元的歷史新高紀錄。

黃志宜擁有豐富完整的彩券經歷，為人和善中肯，擅長處理多方協調折衝的人際關係，在彩券產業廣為人知，在彩券經銷商團體間廣受好評，任內創造多項優秀成就，於106年1月屆齡退休，因業務需要特簽准延任總經理一年。中信金控有鑑於其於彩券產業專業資歷與經驗，特自107年1月1日延聘為台彩公司董事職務至今。

黃志宜擔任台灣彩券公司董事長後，將帶領台灣彩券公司持續提供民眾充滿希望、樂趣與關懷的公益彩券，讓每張彩券都能為台灣帶來更多的好事。

中信金控 彩券行 董事長

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