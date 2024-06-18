台彩公司今開董事會 通過由黃志宜擔任董事長

台灣彩券公司今天召開董事會，會中決議將由董事黃志宜擔任董事長一職。台彩表示，未來公司將在黃志宜的領導下，繼續為台灣的公益彩券產業穩健發展努力。

台彩指出，黃志宜董事長為朝陽科技大學管理學院企業管理研究所碩士（EMBA），歷任中國信託商業銀行法人金融、零售金融、財富管理、區域經理等業務，並於96年8月至106年1月獲聘出任台灣彩券公司總經理，在經營彩券初期穩定系統，創新彩券行銷方式，逐步將彩券年銷售額從600多億提升到破千億元，甚至創下104年銷售額達1376億元的歷史新高紀錄。

台彩說，黃志宜擁有豐富完整的彩券經歷，為人和善中肯，擅長處理多方協調折衝的人際關係，在彩券產業廣為人知，在彩券經銷商團體間廣受好評，任內創造多項優秀成就，於106年1月屆齡退休，因業務需要特簽准延任總經理一年。中信金控有鑑於其於彩券產業專業資歷與經驗，特自107年1月1日延聘為台彩公司董事職務至今。

台彩表示，黃志宜擔任台灣彩券公司董事長後，將帶領台灣彩券公司持續提供民眾充滿希望、樂趣與關懷的公益彩券，讓每張彩券都能為台灣帶來更多的好事。

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