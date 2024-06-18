安聯投信聯手iPASS一卡通 提供三好式服務「只要千元門檻」

為能拓展數位理財的多元化服務管道，打入年輕世代，主動式基金管理專家安聯投信與iPASS一卡通強強聯手，合作推出「Fund電喵」，提供好便利、好入手、好省心等三好式服務，只要千元門檻，就能定期定額買到安聯投信境內人氣基金，紀律理財。

安聯投信18日宣布，未來投資人可以透過一卡通iPASS MONEY APP，買到安聯投信旗下像是現在的投資熱門題材科技、綠能永續等都能小額入手，喜歡股債混搭的投資人，也同樣能在「Fund電喵」選到適合的投資標的。

iPASS一卡通已邁入第十年，支付服務橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景，豐富多元的支付生態系，為民眾帶來全方位的便利生活。安聯投信在台深耕即將邁入第35年，「聯合安心」、長年來最重視與引以為傲的就是要給客戶的核心價值是投資能力跟客戶服務，處處都是從客戶需求出發。

安聯投信長年來持續針對不同客群客戶，提供所需服務；這回更是看重在數位時代下，數位金融創新不斷發展、推波助瀾下，有望提供更多元的服務管道，尤其是希望打入年輕世代，以更低門檻、更便利且優惠的金融服務，幫助年輕世代及早行動、累積財富。

安聯投信表示，這次攜手與iPASS一卡通合作，期許能以便利性、低門檻與0手續費，打動年輕世代與小資；首要推出「Fund電喵」新服務，可購買安聯投信系列基金，強化買基金的便利性；其次，降低理財門檻，以千元就能定期定額買到人氣基金，並提供0手續費。

另一方面，則是長期看好數位理財新藍海，希望藉由提供便利數位理財模式，拓展多元化投資服務，擁抱更多年輕世代，讓基金投資更加容易，「共創美好」，落實普惠金融。

展望後市，安聯投信表示，國際貨幣基金組織最新發布報告上調全球地區經濟成長預期，顯示基本面表現超乎預期；儘管市場對美國聯準毀降息預期重新定價，將替市場帶來波動，但也同時提供長線投資人以定期定額參與多頭市場的切入點。

在投資建議上，安聯投信建議，以年輕世代與小資為例，開始投入基金理財，建議優先聚焦具結構成長利基的強勢領域，例如受惠這波全球AI的科技題材、以及不少政府紛紛祭出永續綠能政策所帶來的長期機會；其次，納入股債兼備的收益成長多重資產策略，作為核心資產的配置，應對行情走高伴隨的潛在波動。