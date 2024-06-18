快訊

北捷再傳鬧劇！男遭掌摑逼讓座 女乘客怒嗆惹事翁：你再活也沒幾年

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

破產延後？勞保基金首度破兆 勞部明年公布精算報告、擬調CPI參數

專業更勝外資 凱基投顧獲《機構投資人》本地最佳券商共六大獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
凱基投顧董事長朱晏民。記者蘇健忠／攝影
凱基投顧董事長朱晏民。記者蘇健忠／攝影

國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）2024年度評比日前出爐，凱基投顧不僅摘下台灣票選本地最佳券商，同時囊括五項最佳產業研究獎項，專業研究團隊傲視同業。

凱基證券表示，該獎項是根據近2,000名代表超過700個專業投資機構的投資組合經理人，票選出亞太地區12個國家、地區的頂尖本地公司和分析師，凱基投顧連續兩年脫穎而出，顯示專業分析及前瞻看法獲業界極高評價。

凱基投顧董事長朱晏民指出，凱基以本土券商與跨國外資券商同台競爭，獲頒台灣最佳券商獎再次顯示凱基證券強大的研究、銷售、企業訪問與交易綜合能力；凱基投顧將持續秉持金融專業及豐富經驗，提供國內外股市盤勢評論、產業分析、深入訪談等報告，成為投資人資產布局最信任的機構。

在17項產業研究獎項當中，凱基投顧得獎居台灣所有內外資券商之冠，囊括五項最佳研究獎項，研究員總得獎數亦為國內券商最高，在全亞洲排第九。

其中，分析師許家源（Tom Hsu）連續三年奪下台灣能源石化及原物料兩個領域最佳分析師殊榮；陳宣甫（Albert Chen）則連二年奪下台灣生技醫療產業最佳分析師殊榮；梁姿嫺（Jennifer Liang）與姜兆剛（Jackson Chiang）也分別奪下台灣新能源與電信產業最佳分析師殊榮，研究團隊完整專業的前瞻分析，贏得客戶長久信賴。

此外，凱基投顧更以數位化方式提供投資人即時、專業及簡單易懂的金融資訊，例如在官方YouTube推出「凱基股股漲」節目，提供每日大盤解析、熱門個股追蹤與話題產業探討。針對喜歡收聽研究報告的開車或捷運族，推出以AI技術錄製的「KGI語音精華播報」。

沒有時間閱讀完整研究報告的投資人，凱基投顧則提供「Takeaway重點摘要」，用精簡短篇的書面報告提供公司即時訊息，幫助投資人能利用碎片化時間輕鬆掌握市場資訊，以落實開發金控集團「數位轉型與服務並重」的策略，善用AI及金融科技提升服務效率，強化服務溫度及信任度。

凱基投顧 凱基證

延伸閱讀

股價頻創高還祭庫藏股？台積解釋：是為了這個「原因」

台塑業績今年將季季高

開發金總座談併購：持續評估 不會為併而併

美股休市 法人：台股聚焦AI概念股成為盤面主軸

相關新聞

專業更勝外資 凱基投顧獲《機構投資人》本地最佳券商共六大獎

國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）2024年度評比日前出爐，凱基投顧不僅摘下台灣...

安聯投信、iPASS一卡通聯手提供三好式服務 打動年輕世代

為能拓展數位理財的多元化服務管道，打入年輕世代，主動式基金管理專家安聯投信與iPASS一卡通強強聯手，合作推出「Fund...

日商瑞穗銀行台北分行具多年經驗 續任「外幣結算平台」日圓清算銀行

中央銀行18日指出，由央行規劃建置的外幣結算平台自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓、歐元及其他外幣...

降息前想刷存債感 布局投等債ETF有訣竅

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債ETF的中信高評級公司債（00772B）及同為月配息的中信優先金融債（00773...

經濟擁六大優勢 定期定額布局印度基金

受惠於近十年消費與基礎建設的成長，印度經濟成長驅動仍相當穩健。瀚亞投信表示，印度具有優勢的人口紅利、人均所得也不斷提升、...

金管會主委拚「行動創新」 彭金隆：鬆綁八大金融措施

金管會新任主委彭金隆拚「行動創新」，上任將滿月，他喊出鬆綁八大金融措施，範圍遍及金融三業，也揭示未來施政三大重心，一、設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。