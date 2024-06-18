日商瑞穗銀行台北分行具多年經驗 續任「外幣結算平台」日圓清算銀行
中央銀行18日指出，由央行規劃建置的外幣結算平台自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓、歐元及其他外幣結算服務，其中日圓結算於2015年上線，並由瑞穗銀行台北分行擔任清算銀行。
央行指出，由於瑞穗銀行台北分行的五年專營期將於2025年1月27日屆滿，為利外幣結算平台日圓清算業務持續運作，央行於日前重新辦理日圓清算銀行遴選作業。
央行表示，經綜合考量下列因素後，評定由瑞穗銀行台北分行續任外幣結算平台之日圓清算銀行：
一、該分行為現任日圓之清算銀行，具備多年清算經驗，且擔任日圓清算銀行迄今，各方面運作順暢，具有足以繼續勝任該項業務之能力。
二、免除參加單位重新開戶之作業成本。
三、降低系統再建置之穩定性與安全性疑慮。
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