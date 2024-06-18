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新台幣貶1.2分 收32.397元

中央社／ 台北18日電
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.397元，貶1.2分，成交金額10.6億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.361元，最高32.355元、最低32.409元。

外匯 新台幣

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