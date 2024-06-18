新台幣貶1.2分 收32.397元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.397元，貶1.2分，成交金額10.6億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.361元，最高32.355元、最低32.409元。
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