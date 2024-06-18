中華信評：玉山金評等 twAA- 銀行具中等系統重要性

中華信評近日確認玉山金融控股股份有限公司（玉山金控）的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」；長期評等的評等展望為「穩定」。另，子公司玉山銀行的長期發行體信用評等為「twAA+」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，並確認該行發行之無擔保次順位金融債券的債務發行信用評等。玉山銀長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評指出，玉山金控集團的整體信用結構係反映在該集團中占主導地位的旗艦子公司玉山銀的個別基礎信用結構。中華信評認為，玉山銀的優勢包括強健的資本水準、令人滿意之手續費收入占比、良好的業務策略執行與管理，以及允當的風險部位與良好的損失紀錄。抵銷玉山銀前述評等優勢的因素則包括：該行就國際標準而言相對較小的營運規模以及地理區域分散性。

此外，玉山金控的評等結果亦反映：該金控公司債權人對於其核心營運子公司玉山銀債權人之結構性次順位。玉山銀的評等結果則反映：中華信評認為，玉山銀在國內銀行體系中具有中等系統重要性，因此該行可獲得一定程度的政府支持。

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