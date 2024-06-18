中華信評：玉山金評等 twAA- 銀行具中等系統重要性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評近日確認玉山金融控股股份有限公司（玉山金控）的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」；長期評等的評等展望為「穩定」。另，子公司玉山銀行的長期發行體信用評等為「twAA+」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，並確認該行發行之無擔保次順位金融債券的債務發行信用評等。玉山銀長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評指出，玉山金控集團的整體信用結構係反映在該集團中占主導地位的旗艦子公司玉山銀的個別基礎信用結構。中華信評認為，玉山銀的優勢包括強健的資本水準、令人滿意之手續費收入占比、良好的業務策略執行與管理，以及允當的風險部位與良好的損失紀錄。抵銷玉山銀前述評等優勢的因素則包括：該行就國際標準而言相對較小的營運規模以及地理區域分散性。

此外，玉山金控的評等結果亦反映：該金控公司債權人對於其核心營運子公司玉山銀債權人之結構性次順位。玉山銀的評等結果則反映：中華信評認為，玉山銀在國內銀行體系中具有中等系統重要性，因此該行可獲得一定程度的政府支持。

玉山金控 玉山銀行 華信

延伸閱讀

玉山傳山難！登山隊男隊員登頂後失足 卡300米深峭壁亡

原聲國際學院遷校日月潭 周末再現玉山星空音樂會盛況

南投山區多處路段落石坍方危險 玉山奧萬大暫時休園3天

開發金（2883）大漲有機會見2字頭？ 不敗教主：沒道理股價輸「這兩家」

相關新聞

降息前想刷存債感 布局投等債ETF有訣竅

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債ETF的中信高評級公司債（00772B）及同為月配息的中信優先金融債（00773...

經濟擁六大優勢 定期定額布局印度基金

受惠於近十年消費與基礎建設的成長，印度經濟成長驅動仍相當穩健。瀚亞投信表示，印度具有優勢的人口紅利、人均所得也不斷提升、...

金管會主委拚「行動創新」 彭金隆：鬆綁八大金融措施

金管會新任主委彭金隆拚「行動創新」，上任將滿月，他喊出鬆綁八大金融措施，範圍遍及金融三業，也揭示未來施政三大重心，一、設...

櫃買大馬投資分享會 回響熱

受到近年美中科技戰、俄烏戰爭影響，促使企業加速全球布局策略的規劃，櫃買中心特於昨（17）日舉辦馬來西亞經濟及投資環境概論...

證交所防詐宣導 一波波

臺灣證券交易所提醒民眾防範投資詐騙的宣傳不停歇！繼5月19日於高雄流行音樂中心音浪塔外廣場的饒舌演唱會現場活動提醒民眾防...

金融愛心嘉年華 關懷弱勢

臺灣證交所參與金融總會暨臺南市政府聯合主辦的「2024年金融服務愛心公益嘉年華」，已於6月15日在臺南永華市政中心西側廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。